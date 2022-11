Robot multifunzione Lidl Silvercrest al prezzo imbattibile di 129€ – Novembre 2022

Homlee Robot da Cucina 1800 W Robot da Cucina, Tritacarne Elettrico Professionale Universale con Miscelatore in Vetro da 1,5 L, 3 Piastre di Macinatura, Ciotola in Acciaio Inossidabile da 5,5 L

【 Robot da cucina professionale 】 Robot da cucina professionale Homlee con la potenza di 1800 watt, 8 accessori autonomi per liberare spazio in cucina senza dover acquistare nuove attrezzature.Design unico brevettato: il fondo della ciotola ha delle “protuberanze”, in modo che il frullino copre completamente tutte le aree del boccale.La formazione del film è più veloce, la mescolatura è più uniforme.Puoi cuocere facilmente torte, pane, biscotti, pizza, muffin, spaghetti ecc. 【 Robot da cucina multifunzione 8 in 1 】 — (macinatura fine) quali tipi di materiali secchi possono essere macinati rapidamente, come cereali, spezie, chicchi di caffè, cibo per animali domestici, ecc. (Trita facilmente il ghiaccio) per rendere i tuoi cocktail e frullati un successo di sicuro.(3 lame intercambiabili) ti permettono di tagliare a julienne, tritare e affettare facilmente le verdure.Taglia patate, pomodori, cetrioli, carote e altro ancora. 【Robot per pasticceria – Tritatutto】Con gli imbuti e l’accessorio per salsicce, puoi iniziare a preparare gli hamburger, le polpette, i pani, le salsicce e altri piatti più appetitosi del mondo creando le tue miscele di carne.Il tritacarne è l’ideale per preparare carne macinata e ripieni L’uso di un tritacarne privato invece di un tritacarne pubblico può garantire la sicurezza alimentare della famiglia. 【Grande capacità e pulizia】 Il robot da cucina Homlee con spremiagrumi professionale da 1,5 litri è l’ideale per preparare grandi quantità di creme, frullati e bevande ghiacciate. esso con una ciotola di acciaio inox per impastare cibi diversi, il bicchiere e il bolero che sono molto facili da pulire. Pulisci con acqua calda e aggiungi una goccia di detersivo per i piatti, quindi fai funzionare il frullatore per alcuni minuti e puliscilo. 【Certificazione di sicurezza e servizio post-vendita】 I nostri prodotti hanno superato le certificazioni CE, GS e LFGB. In caso di problemi durante l’utilizzo del frullatore, vi preghiamo di contattarci immediatamente, la soddisfazione del cliente è sempre il nostro obiettivo.