Roberto Verino: capi intessuti di emozioni

applausi che tocca l’animache avvolgono e lo elevano verso quel luogo dove si trovano solo i più amati, coloro che lasciare un segno, che vengono mostrati così come sono. Questo è Roberto Verino, che ha ricevuto un abbraccio collettivo, questo giovedì, nel Fondazione Luis Seoanein apertura di la sua mostra 40 anni di #Verinostyle. L’atto, come i suoi disegni, è stato segnato dall’emozione e, soprattutto, dal ricordo della figlia Cristina, scomparsa un mese fa. “Non sarei stato lo stesso se non avessi avuto quelli dietro di me. donne libere, intelligenti, potenti, emancipate, eleganti capaci di godere”, ha riassunto lo stilista, assicurando che “grazie alle donne, questo Paese è cambiato in modo trascendentale”.

Questo è il motore della sua azienda, che la celebra quattro decenni di vita. Nelle sue parole "la funzionalità e la qualità" dei suoi capi, che sopravvivono al passare del tempo, permettono a chi li indossa di "sentirsi bene con se stessi". Il "difensore delle piccole cose", Che cosa Estate si definisce, non è riuscito a trattenere le lacrime. Ha ricordato i suoi genitori, che gli hanno insegnato a "essere grato", e la mostra lo ha sicuramente trasportato in molti momenti. In un angolo della stanza Louis Seoan, puoi vedere una sua fotografia con sua figlia. Ci sono un sacco di parole lì. Il esposizione, con foto di modelli come Christy Turlington, Helena Christensen, Olatz Lopez Garmendia, Yasmeen Ghauru e Cordula Reyer, ha anche quattro capi che vengono indossati dai manichini, oltre a codici QR che, una volta scansionati, danno accesso alle conversazioni di Roberto Verino. "Mi piace lavorare per una grande minoranza. Ho iniziato a fare sfilate e ora sono più interessato a raggiungere il consumatore attraverso performance più vicine per aiutarlo a capire il messaggio", ha riflettuto lo stilista, che ha scelto A Coruña come seconda tappa della mostra, che è stato inaugurato a Verín e visiterà altre dieci città. "A Coruña una città alla moda nel mondo, dobbiamo sfruttare ciò che questo significa", ha aggiunto. E, come ha sottolineato il sindaco, Inés Rey, che ha ricordato che indossava pegno di Verino nel suo atto di investitura, questo è "il posto migliore per iniziare il tuo itinerario itinerante, poiché A Coruña è la capitale modernista del nord e una delle città di riferimento della moda e dell'arte". Nelle immagini esposte, oltre a notare il "bellezza serena" che il brand mette in evidenza, si può notare che è "i capi sono aggiornati" nonostante alcuni siano stati creati negli anni 80 e 90. Un colpo al fast fashion. Uno stile "semplice e funzionale" che fa "durare i pezzi", ha detto la designer, esperta nella creazione di "guardaroba emozionali". "Cerco di creare abiti che piacciano alle persone, uomini e donne. È importante che tu indossi il vestito, non che il vestito indossi te", ha riassunto. È il DNA di un marchio che Sarà aperto ai cittadini di Coruña fino al 25 settembre. La mostra è accompagnata da due attività: il talk dell'AD di Roberto Verino, Dora Casal, il 7 settembre, che parlerà del consolidamento dell'azienda, e il dibattito, che si terrà il 22, sulla trasformazione digitale applicata alla il mondo del business.