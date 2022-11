Rivoluzione in Mercadona con il ritiro di questo prodotto fitness: “Non abbiamo più questo prodotto”.

Mercadona sembra avere molti problemi di scorte negli ultimi giorni, ma a questi si aggiunge il ritiro improvviso di altri prodotti, tra cui uno che era uno dei più venduti in quanto era diventato essenziale per chi cerca di mangiare in modo sano anche quando si tratta di piatti pronti. Scopriamo di cosa si tratta Il nuovo richiamo di Mercadona, un prodotto per chi è attento alla forma fisica e che ha provocato una vera e propria rivoluzione.

Mercadona richiama il suo prodotto più adatto al fitness

Negli ultimi giorni si è parlato molto della assenza di latte in alcuni negozi Mercadona a causa di problemi con i fornitori, oltre che per l’assenza di altre prodotti per mancanza di scortema in questo caso, si tratta di un richiamo di prodotto. che è stata anche una delle più apprezzate da chi cerca una dieta che privilegi gli alimenti di origine vegetale. quinoa con verdure Hacendadoun prodotto che potevamo trovare nella sezione surgelati di Mercadona e che, come abbiamo detto, era pensato per una dieta vegetariana o vegana o anche per introdurre un piatto sano, senza dover perdere molto tempo in cucina.Con quinoa e verdure come fave o carote, questo era un piatto da friggere con qualche goccia d’olio e basta, ma non più disponibile in Mercadona o almeno è stato ritirato finché non si valuterà se riportarlo o meno.

Salve, grazie per averci scritto. Non abbiamo più questo prodotto, ora è possibile avere il riso con verdure. l’avete provato?

– Mercadona (@Mercadona) 31 agosto 2022Las reti sociali ha lavorato di nuovo per che fine ha fatto la quinoa con le verdure? e anche se Mercadona dice di non averla più, ha risposto che avrebbe passato il suggerimento di riportarlo al dipartimento competente I clienti che sentono la mancanza di questo prodotto possono almeno sperare che prima o poi torni disponibile, ma fino a quando ciò non accadrà, i supermercati di Juan Roig proporre un’altra alternativa: riso con verdure che si trova anche nella sezione surgelati, è un riso a cui vengono aggiunti i seguenti ingredienti verdure come piselli, peperoni rossi, mais, broccoli, carote e fagiolini. e che si prepara versando un po’ di olio nella padella. Mescolare per due minuti ed è pronto da mangiare. Viene venduto in un sacchetto da 600 grammi e il prezzo è di 1,65 euro.