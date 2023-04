Rivoluzione da Lidl con i suoi “Lidlaffari”: le 10 offerte più convenienti

Lidl si è affermato come uno dei supermercati indispensabili per molti spagnoli, non solo per la qualità dei suoi prodotti alimentari, ma anche perché nel suo bazar possiamo trovare un’ampia selezione di articoli per la casa, ma anche di moda e accessori, e anche alcuni elementi di decorazione, mobili, utensili o quelli dedicati ai nostri animali domestici. Prodotti che inoltre vengono venduti a prezzi incredibili, ma che ora ricevono grandi sconti in alcuni casi, quindi prendi nota perché Lidl sta vivendo una rivoluzione con i suoi ‘Lidlchollos’ di cui vi presentiamo le 10 offerte più vantaggiose.

Le offerte più vantaggiose dei ‘Lidlchollos’ di Lidl

Da Lidl puoi trovare ora molte offerte e grandi sconti per prodotti che sono i più ricercati. Non lasciarti sfuggire queste dieci in particolare che stanno facendo impazzire gli acquirenti.

mobile basso per la TV

I mobili sono ora protagonisti da Lidl, tra cui spicca questo mobile basso per la televisione con due cassetti, realizzato in legno di qualità e gambe antiscivolo. Il prezzo è di 69,99 euro.

Macinacaffè elettrico

Se sei un amante del caffè e lo compri in grani, niente di meglio che scegliere il macinacaffè elettrico Silvercrest che ha una potenza di 200 W e che ti permetterà di gustare caffè macinato con un solo pulsante. Il prezzo è di 42,99 euro.

Scaldasalviette elettrico Eisl

Per mantenere le salviette calde e anche per tenerle ben ordinate, questo scaldasalviette elettrico da 150 W e 60 cm, è ora disponibile a un prezzo incredibile. Il costo era di 199,99 euro e ora è in vendita a 149,99 euro.

Armadio per la lavanderia

Per non avere vestiti sporchi sparsi per il pavimento, c’è questo armadio per la lavanderia che sta spopolando in Lidl. Ha dimensioni di 40 x 38 x 184 cm e pratiche aperture per gettare i vestiti. È ora in offerta a 63,99 euro.

ventilatore a piedistallo 60 W

Per quando arriva l’estate, questo ventilatore a piedistallo da 60 W sarà la soluzione. Un prodotto di punta di Lidl che inoltre ha display a LED e telecomando. È ora scontato a 47,99 euro.

Materasso a 7 zone

Un’altra delle grandi offerte di Lidl attualmente. Il materasso a 7 zone H2 con dimensioni di 90 x 190 cm e spessore di 15 cm con certificazione TÜV di durata e nucleo con 5 anni di garanzia. Il prezzo è di 69,99 euro.

Armadietto con specchio per il bagno

Non lasciarti sfuggire anche questo armadietto con specchio per il tuo bagno. All’interno ha 6 ripiani di vetro regolabili in altezza. Il prezzo ora è di 59,99 euro.

poltrona a sdraio con poggiapiedi

Se cerchi comfort mentre guardi la TV, navighi su internet o giochi ai videogiochi, questa poltrona a sdraio con poggiapiedi offre massima comodità grazie al suo imbottito particolarmente morbido. Il prezzo ora in offerta è di 149,99 euro.

Set di mobili da balcone

Set di mobili (2 sedie e 1 tavolo) per il balcone realizzati in alluminio con rivestimento in polvere. Il prezzo è di 79,99 euro.

Sega a nastro ricaricabile

Non lasciarti sfuggire nemmeno questa sega a nastro ricaricabile con potenza di 20 V per tagliare senza sforzo legno, plastica, metallo e materiali da costruzione leggeri. Il prezzo in offerta è di 47,99 euro.

