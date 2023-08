Rivoluzione da Ikea: Scopri il cuscino che si trasforma in coperta!

Il marchio svedese Ikea non smette mai di sorprenderci con invenzioni e concetti sempre più stravaganti. Oggi, è il tuo salotto che l’azienda vuole conquistare. Infatti, ha recentemente presentato un cuscino convertibile in coperta, ideale per il campeggio o per un inverno accanto al fuoco.

Un due in uno estate-inverno

In inverno, il tuo salotto e il tuo divano sono pieni di coperte morbide. Tuttavia, quando arrivano i giorni belli, non sai più dove conservarle. Nessun problema, Ikea ha la soluzione rivoluzionaria per soddisfare gli amanti dell’inverno: il cuscino coperta. Se normalmente ti chiedi quale materiale scegliere per la biancheria da letto, sappi che questi prodotti sono realizzati in cotone e nylon.

In inverno: un compagno perfetto per le serate film

Il cuscino creato da Ikea, a un prezzo scontato, si trasforma in una coperta spessa di 190 cm per 120 cm per garantirti di trascorrere le tue migliori serate accanto al fuoco.

Inoltre, questa coperta può essere utilizzata come tale, cioè posizionandola delicatamente su di te. Con il suo materiale in nylon, ti terrà caldo per tutto l’inverno, ma hai anche un’altra soluzione a tua disposizione. Dotata di bottoni e cerniere, potrai infilarti questa coperta come preferisci e puoi portarla con te ovunque in casa. È ideale per le tue sessioni di gioco o per i tuoi momenti di lettura vicino alla finestra.

L’estate, un poggiapiedi evidente

L’estate è sinonimo di relax, vacanze e pisolini per molti. Questo cuscino sarà il tuo miglior amico durante questa stagione estiva. Facile da trasportare ovunque, puoi portarlo con te durante i lunghi viaggi in auto e in aereo. Puoi anche portarlo in campeggio.

In breve, questo cuscino-coperta ti accompagnerà facilmente in tutti i tuoi spostamenti. Inoltre, puoi facilmente conservarlo posizionandolo come decorazione sul tuo divano, non occuperà più spazio di un altro cuscino.

Un prezzo che sfida la concorrenza

Disponibile in due diverse versioni, questo cuscino coperta è disponibile a un prezzo molto ragionevole per la sua duplice utilità, ma anche per la sua durata nel tempo.

FÄLTMAL, il cuscino/coperta verde scuro.

Questo modello è il più costoso dei due venduti sul sito di Ikea: ha un prezzo di 39,99 €. Tuttavia, il suo prezzo è giustificato dalla sua qualità, ma anche dalle sue dimensioni. Oltre ad essere una semplice coperta, è ideale come piumino e quindi perfetto per le vacanze. Che sia per il tuo prossimo festival o per dormire sotto le stelle, Ikea ti delizia con Fältmal.

Con il Fältmal, non rischi più di farti male.

LÅNESPELARE, il Cuscino/coperta multifunzione

Il fratello minore del Fältmal, il Lånespelare, offre anche prestazioni molto apprezzabili. Disponibile al prezzo di 29,99 €, è leggermente più piccolo del Fältmal, poiché ha le dimensioni di 150 cm per 120 cm. Tuttavia, è comunque molto confortevole e sarà ideale per i bambini grandi, ma anche per gli adulti di piccola statura. Disponibile in nero, si integrerà perfettamente con l’arredamento del tuo salotto.