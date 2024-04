Rivoluzione in Ikea con il ribasso più atteso: la copertura nordica più venduta a un prezzo da ridere

La coperta nordica è uno di quei tessuti indispensabili nella camera da letto, specialmente nella stagione autunno-inverno, poiché le basse temperature ci costringono a mettere abiti caldi sul letto per dormire comodamente e non sentirlo, nonostante il freddo esterno. Oggi ti presentiamo la coperta nordica più venduta di Ikea, che ora è in super sconto e sta avendo ancora più successo nelle vendite di quanto abbia già fatto… affrettati che si esaurisce!

Ikea offre nel suo vasto catalogo una grande varietà di tessuti per ogni tipo di ambiente e situazione, quindi qualunque sia quello di cui hai bisogno potrai scegliere tra diversi disegni, prezzi e materiali per portare a casa quello che si adatta meglio ai tuoi gusti e necessità in ogni caso. Il negozio svedese è un successo in tutto il mondo, essendo oggi un punto di riferimento per quanto riguarda soluzioni per la casa e la decorazione.

La coperta nordica di Ikea a un prezzo stracciato

Stiamo parlando della Coperta nordica TRÄDKRASSULA, che è la coperta più venduta nel negozio svedese grazie alla sua semplicità, estetica ed efficienza, una coperta versatile a cui potrai dare molto uso e che ora puoi portare a casa a un prezzo molto più basso del solito. Attualmente ha un prezzo di soli 12,99€, un'affare che non puoi lasciarti sfuggire dato che ne approfitterai davvero per molto tempo.

Il pacchetto completo per il tuo letto

Questa fantastica coperta nordica di Ikea è disponibile in un pacchetto che include due federe di 50 x 60 cm, con le dimensioni della coperta in questo caso di 240 x 220 cm. Realizzata in una combinazione di poliestere riciclato e cotone sostenibile, è un tessuto che si restringe e si stropiccia meno di altri, il che rende anche la sua manutenzione molto più semplice. Una coperta sostenibile e rispettosa dell'ambiente.

Caratteristiche e qualità della coperta nordica

La coperta ha 100 fili, un numero che indica la quantità di fili per pollice quadrato del tessuto e che, più alto è il numero di fili, più resistente e denso sarà il tessuto. Le federe hanno chiusura a busta, mentre la chiusura della coperta stessa è a bottoni praticamente invisibili, quindi non saranno antiestetici.

Se vuoi dare al tuo letto un tocco decorativo bello mentre ti proteggi dal freddo, senza dubbio questa economicissima coperta nordica di Ikea è una delle migliori opzioni che troverai.

4.4/5 - (7 votes)