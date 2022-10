Rivolte nei negozi Lidl per il rilascio di un robot da cucina

Mentre alcuni consumatori se ne sono andati senza un robot in mano, altri, più fortunati, hanno mostrato con orgoglio il loro robot multifunzione sui social network. PASCAL PAVANI/AFP

VIDEO – In occasione dell’uscita dell’atteso primo premio robot da cucina della Lidl, rivale del Bimby, alcuni consumatori si sono precipitati nei negozi del brand, creando scene di sommosse e folla sugli scaffali.

“Monsieur Cuisine Connect” è sicuramente al centro di tutti i desideri. Questo lunedì, il lancio dell’ultimo robot da cucina di prima qualità di Lidl ha dato vita a molte scene affollate in molti negozi del marchio in Francia. Capace di tagliare, mescolare, pesare, impastare o persino cuocere il cibo, questo robot, che mostra un prezzo di 359 euro, è venduto tre volte meno dell’ormai famoso “Thermonix” di Vorwek.

Prima dell’apertura dei negozi, i consumatori più motivati ​​hanno provato a districarsi tra le lunghe code prima di precipitarsi a prenderne alcuni all’interno dell’insegna non appena le porte si aprivano per mettere le mani sull’oggetto desiderato. L’elettrodomestico ha così provocato vere e proprie scene di rivolta, simili a quelle della promozione della Nutella all’Intermarché dell’anno scorso.

»LEGGI ANCHE – Una scena di rivolta in uno scaffale di supermercato per Nutella

I robot sono stati immediatamente rivenduti online al doppio del prezzo

Mentre alcuni consumatori se ne sono andati senza un robot in mano, altri, più fortunati, hanno mostrato con orgoglio il loro robot multifunzione sui social network. È interessante notare che alcuni profili sul sito Le Bon Coin hanno offerto alle 11 il famoso “Monsieur Cuisine Connect” al doppio del prezzo, circa 600 euro. Mentre queste offerte sembrano indicare che il dispositivo è esaurito nei negozi, il management di Lidl France ha chiarito il contrario a BFM. “Abbiamo venduto più di quanto ci aspettassimo, ma abbiamo scorte di sicurezza nei nostri magazzini e altre grandi scorte arriveranno dalla Cina nei prossimi giorni”, ha assicurato BFM Eco Michel Biero, direttore esecutivo degli acquisti e del marketing di Lidl in Francia che stima tuttavia che dal 60 al 70% delle scorte messe in magazzino è andato via in un giorno.