Ritorno dell’Inter di Romelu Lukaku: la vittoria per 3-0 ha segnato il secondo esordio a San Siro dell’ex attaccante del Chelsea

Milano— Solo 454 giorni dopo la sua partenza, Romelu Lukaku tornato a San Siro come Inter Milan vinto 3-0 contro Spezia. Tutti gli occhi erano puntati su di lui e sul difensore centrale Milano Skriniar, che resterà all’Inter dopo che la proprietà ha deciso di tenerlo nonostante l’interesse del Paris Saint-Germain. I due sono stati applauditi durante il riscaldamento pre-partita, quando Lukaku ha avuto il suo primo vero contatto con i tifosi da quando ha lasciato per la prima volta un anno fa per unirsi al Chelsea. Quando l’attaccante è entrato in campo la maggior parte dei tifosi lo ha sostenuto nonostante il modo in cui ha lasciato il club nell’agosto 2022. Ma gli ultras dell’Inter non hanno dimenticato. Hanno salutato tutti i giocatori, compresi i nuovi acquisti Kristjan Asllani e Raoul Bellanova con canti individualizzati, ma non per Lukaku. Né hanno cantato per lui nel secondo tempo quando è stato sostituito. È un chiaro segnale che ha bisogno di tempo e obiettivi per guadagnare ancora una volta la loro fiducia.

Per quanto riguarda la partita contro lo stesso Spezia, sia Inter che Lukaku hanno faticato un po’ a trovare il ritmo nella fase iniziale. Per Lukaku, non dovrebbe sorprendere se ci vuole del tempo per adeguarsi, poiché mentre il sistema tattico di Simone Inzaghi è simile al piano di gioco di Antonio Conte con cui Lukaku si è comportato così bene, differisce anche in modo significativo. Lukaku non ha trovato molto spazio tra le linee e né lui, né il suo compagno d’attacco, Lautaro Martinez sembrava sincronizzato per la maggior parte del primo tempo.

Ma le partite di calcio possono cambiare in un secondo. Questa è cambiata al minuto 35. Nicolò Barella (anche lui non nella sua forma migliore fino a quel momento) ha trovato Lukaku all’interno dell’area, e l’attaccante ha trovato il compagno Martinez, come ha fatto tante volte durante l’ultimo stint insieme. alla sua sinistra, e l’argentino non ha esitato, segnando il primo gol della serata. La LuLa, come è stata soprannominata la partnership, è tornata. Da quel momento in campo molte cose sono cambiate e Lukaku sembrava fluire nel gioco. I nerazzurri sono più tranquilli e hanno più occasioni per aumentare il proprio vantaggio. Lukaku ha avuto un’incredibile opportunità ma il suo colpo di testa ha colpito il palo e gli ha impedito di segnare nel primo tempo.

Se il primo tempo è stato una combinazione irregolare di nervi e adattamento tattico, il secondo tempo ha mostrato pienamente perché l’Inter ha deciso di riportare Lukaku nel calcio di Serie A e perché voleva così disperatamente quella rimonta. Il suo dominio in campo è stato netto e determinante per il secondo gol della partita, quando l’ex attaccante del Chelsea ha resistito, respingendo quattro difensori dello Spezia prima che il pallone cadesse ai piedi di Hakan Calhanoglu che ha colto l’occasione per segnare un gol molto bello da dentro l’area. La partita di Lukaku è terminata dopo 66 minuti quando Inzaghi lo ha sostituito con Edin Dzeko. Mentre si dirigeva verso la panchina tutto lo stadio lo ha applaudito e lui ha ricambiato il favore. Alla fine, l’Inter aggiungerebbe un gol in più Joaquin Correama era chiaro che la storia principale della serata sarebbe sempre stata Lukaku.

Nel complesso l’atteggiamento di Lukaku è stato positivo, vuole disperatamente riportare i tifosi di casa completamente dalla sua parte dopo quanto accaduto negli ultimi dodici mesi. Ma c’è ancora molto lavoro da fare per raggiungere lo stesso livello di connessione con i suoi compagni di squadra, soprattutto con Martinez. Il modo di giocare di Conte ha costretto la squadra a giocare soprattutto in contropiede e ha facilitato il lavoro a giocatori come Lukaku che aveva più spazio per attaccare. In questo nuovo sistema tattico di Inzaghi, deve essere più coinvolto in tutta l’azione e questo lo costringe a giocare in modo diverso. Contro lo Spezia ha tirato solo un tiro e ha creato due occasioni per gli altri, pur avendo il minor numero di tocchi da titolare dell’Inter.

Il tempo ci dirà se potrà stare come due anni fa quando riportò lo scudetto al Milan, ma l’inizio è abbastanza positivo. I nerazzurri hanno guadagnato sei punti nelle prime due gare della nuova stagione e i tifosi hanno riaccolto l’attaccante. Se quella connessione rimarrà così positiva dipenderà da quanto bene Lukaku si adatterà al nuovo sistema in cui si trova.