Ritorno delle cravatte: ecco le celebrità che le indossano con uno stile irresistibile

Con abito, camicia bianca, tutto in denim… ci sono molti modi per indossare uno degli accessori maschili più distintivi. Ma ancora una volta sarà per loro perché le cravatte stanno tornando.

Queste famose le indossano e per questo devi copiare il loro stile. Alcuni negozi stanno già puntando su questo accessorio per la nuova stagione che ora si sta femminilizzando.

Tendenza: le cravatte stanno tornando

Abbiamo un altro accessorio per poter essere sexy in questa nuova stagione. Quindi, una volta che l’estate sarà finita, è il momento di acquistare una cravatta (o due o tre) e indossarla nella vita di tutti i giorni, perché è molto da ufficio. O anche per una festa.

Anche se questa foto risale a qualche tempo fa, Rosalía ci ha regalato diversi look, dalle sue inconfondibili felpe a vestiti un po’ più sofisticati ma sempre con quel tocco diverso che la contraddistingue.

E ha stupito, ancora una volta, sul suo Instagram, con camicia bianca, gonna nera e cravatta dello stesso colore abbinata. La verità è che non servono troppe cose per farsi notare. Ora puoi avere questo outfit nei tuoi negozi preferiti e indossarlo nella prossima stagione.

Sì, a Irina Shayk sta bene tutto. Per questo la modella con questo look composto da abito, camicia bianca e pantaloni, oltre alla cravatta che non può mancare. È un outfit totalmente mascolinizzato che simboleggia il potere delle donne.

Lo indossi in ufficio e per i tuoi incontri più importanti e vedrai come spiccherai nella tua vita quotidiana. La verità è che l’eleganza non manca.

Jenna Ortega ci ha abituato ai suoi look un po’ impossibili. E con il suo ruolo in Mercoledì non perde la passione per il nero e il più gotico. Sul suo Instagram mostra alcuni accessori come il suo look con una camicia trasparente e una cravatta nera. Oltre a una cintura metallica che è sexy e originale. Se vuoi copiare il suo stile, devi anche indossare questo accessorio e nel frattempo seguire il suo account.

Come vediamo, ci sono diverse celebrità che si distinguono per aver introdotto questo elemento nei loro abiti. È il caso di Zendaya. Anche su Instagram mostra alcuni look con cravatta. In questo caso, preferisce anche l’abito, la camicia lilla e la cravatta nera. È discreta e non spicca troppo. Ora puoi prendere nota di questo stile.

Se vai a fare shopping, fai un giro nei tuoi negozi preferiti per avere l’accessorio di moda di questa stagione. Farai un figurone!

