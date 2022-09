Ritorno a scuola, libri, zaini, materiale scolastico: KIDS El Corte Inglés

Contenuti offerti da:



Rendilo comodo, funzionale, resistente, abbinabile, facile da lavare e stirare… Cosa cerchi nell’armadio dei più piccoli? Quali sono gli elementi essenziali? Di quali nuovi vestiti hanno bisogno i tuoi bambini? In questi giorni tutte le mamme e i papà hanno domande simili. I bambini crescono velocemente e un cambio di stagione spesso significa un cambio di taglia, quindi ora è il momento di fare acquisti.

Ma non si tratta di comprare come un matto ma di pensare a quali vestiti hanno veramente bisogno e quali dovrebbero essere le loro caratteristiche. La cosa principale è che sono capi semplici e comodi che consentono ai più piccoli di muoversi liberamente e non li limitano nella loro intensa giornata. Non cerchiamo capi molto costosi, ma cerchiamo capi di qualità e resistenti, ideali per resistere a tanto jogging senza alcun problema e, ovviamente, che siano perfetti lavaggio dopo lavaggio.

Nella selezione non possono mancare t-shirt a maniche lunghe o felpe, jeans, pantaloni lunghi sportivi e abiti. Né i parka impermeabili e gli altri capispalla sono perfetti sia per i primi giorni autunnali, quando inizia a rinfrescarsi, sia per l’inverno.

Inoltre, quando si sceglie è anche importante che siano vestiti belli, vestiti che si adattino al gusto di genitori e figli. All’interno delle cose di cui hanno bisogno, possiamo far scegliere loro, ad esempio, il colore, in questo modo promuoviamo la capacità di autonomia dei più piccoli e ci assicuriamo che si divertano a indossare per la prima volta i loro nuovi vestiti e ad indossarli . La marca KIDS La corte inglese offre capi pratici e versatili per l’uso quotidiano e la sua ampia varietà di opzioni farà divertire tutta la famiglia a pensare ad abbinamenti e realizzare outfit.

Puoi acquistarli nei negozi fisici, sul sito Web di El Corte Inglés o nella sua app e approfittare del Promozione 3 per 2 in un’ampia selezione di referenze (quando acquisti tre capi della stessa marca, ottieni in regalo il prezzo più basso!).

Inoltre, fino al 30 settembre e grazie al promozione del ritorno a scuolaotterrai un Bonus del 10%. nei tuoi acquisti di divise scolastiche e calze, scarpe per bambini, scarpe sportive, zaini e cancelleria. L’importo del regalo accumulato può essere riscattato da ora fino al 30 ottobre.

Abbiamo fatto una recensione e questi sono alcuni dei capi di base ideali per l’anno accademico 2022/2023.