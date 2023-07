Ritorna l’edizione virale di Lidl: sembra da Zara Home ma molto più economica

Se sei amante dell’arredamento e ti piace avere sempre una tavola all’ultima moda, sicuramente hai notato le stoviglie di Zara Home. Il marchio di Inditex offre una grande varietà di piatti, tazze, pentole e insalatiere con design eleganti, moderni e sofisticati. Tuttavia, non sono le uniche con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Infatti, da Lidl c’è una stoviglia che è la più desiderata di tutte: la stoviglia virale di Lidl che sembra di Zara Home ma molto più economica.

Torna la stoviglia virale di Lidl

Nella sezione casa del bazar di Lidl spicca questa settimana un set di piatti piani che è diventato virale tra i clienti di questo supermercato. Un set di due piatti che possiamo acquistare in colore nero e beige, ma che si distingue anche per avere un design che lo rende originale e allo stesso tempo elegante e che ricorda molto quelli proposti da Zara Home.

Quindi, la stoviglia virale di Lidl è un set di piatti piani in gres con un diametro di 26 cm. È disponibile in questi due colori, anche se il beige è il più venduto, perché è più bello e inoltre mette maggiormente in risalto il design ovale e irregolare di ogni piatto.

Un pacchetto di piatti perfetto per l’estate, ma che si distingue anche perché viene venduto a un prezzo che non crederai: 9,99 euro. In questo modo, con meno di dieci euro, puoi avere piatti per sorprendere il tuo partner o quella persona speciale che potresti desiderare di invitare a cena a casa quest’estate.

Ma non solo il design e il prezzo sono importanti, ma anche la qualità. E in questo aspetto, la stoviglia virale di Lidl non è da meno. È realizzata, come abbiamo già detto, in gres, un materiale resistente e durevole che può essere lavato in lavastoviglie e scaldato nel microonde senza problemi. Inoltre, ha una finitura lucida e liscia che le conferisce un tocco elegante e sofisticato. Tuttavia, Lidl consiglia un primo risciacquo in acqua calda prima di iniziare a usarla.

Quindi, ora lo sai, se vuoi rinnovare la tua stoviglia senza spendere molto denaro e senza rinunciare allo stile, non esitare e procurati la stoviglia virale di Lidl prima che si esaurisca. Puoi combinare i due colori disponibili tra loro o creare il tuo set monocromatico. In ogni caso, la tua tavola sarà più bella che mai con questa stoviglia che sembra di Zara Home ma molto più economica.

