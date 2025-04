Ritorna la super offerta Lidl: avvitatore a batteria a prezzo stracciato. Non perdere l’occasione!

Ogni volta che Lidl lancia un’offerta su uno strumento della sua gamma Parkside, le vendite sono più che garantite. Chiunque abbia provato uno di questi strumenti sa che il rapporto qualità-prezzo è praticamente imbattibile, e questa volta non è un’eccezione. Il trapano avvitatore ricaricabile Parkside da 20V è tornato da Lidl con grande successo. Con un prezzo irresistibile di soli 29,99 euro, non sorprende che sia già esaurito nel suo negozio online.

Ma non tutto è perduto: Lidl lo avrà disponibile nei negozi fisici a partire da oggi, venerdì 25 aprile, quindi se stai cercando uno strumento potente, versatile ed economico, prepara la tua lista della spesa. Perché questo gioiello non dura molto sugli scaffali e fa sempre comodo averlo a casa, che tu sia un tuttofare o meno. Infatti, se sei un appassionato di bricolage o semplicemente vuoi avere uno strumento efficace per piccoli lavori di riparazione in casa, questo trapano avvitatore può salvarti più di una volta. Ti spiegheremo perché sta facendo tanto scalpore e perché è un vero affare.

Torna in offerta, il trapano avvitatore più venduto da Lidl

Sebbene a prima vista possa sembrare uno strumento come tanti altri, questo trapano avvitatore della serie Parkside X 20 V Team offre molti vantaggi che lo rendono unico. Innanzitutto, è perfetto sia per avvitare che per trapanare, il che è già un punto a suo favore se stai cercando uno strumento multifunzione.

Inoltre, è dotato di un potente motore con un ingranaggio ad una velocità e una batteria agli ioni di litio da 20 V (2 Ah), che gli conferisce un’autonomia più che generosa per i lavori di bricolage domestico. Il sistema di bilanciamento delle celle è un altro dettaglio chiave: distribuendo in modo equilibrato il carico tra le celle, la durata della batteria migliora notevolmente.

Per quanto riguarda il design, abbiamo uno strumento di design compatto ed ergonomico con rivestimento antiscivolo Softgrip che garantisce una presa salda e confortevole, anche per lavori più lunghi. E sì, include anche una luce LED integrata che illumina l’area di lavoro: ideale se devi lavorare in aree con poca visibilità.

Prestazioni tecniche sorprendenti per il prezzo

Una delle caratteristiche più notevoli di questo trapano avvitatore da Lidl è il suo momento torcente massimo di 35 Nm e la sua velocità a vuoto di 0-500 min⁻¹, più che sufficiente per perforare senza problemi nel legno (fino a 25 mm di diametro) e nel metallo (fino a 10 mm).

Inoltre, ha 21 livelli di coppia + 1 impostazione di perforazione, che consente un controllo preciso del lavoro che stai svolgendo. Il mandrino in plastica monopezzo è robusto e facile da usare, e lo strumento incorpora il sistema SPINDLE LOCK per una sostituzione rapida e sicura della punta.

Tutto ciò viene fornito in un pratico astuccio di stoccaggio che include una punta doppia (PH2 e PZ2). Un dettaglio che viene apprezzato, soprattutto per coloro che vogliono avere tutto pronto dal primo utilizzo.

Un modello compatibile con tutta la gamma Parkside X 20V Team

Uno dei maggiori vantaggi di questo trapano avvitatore è che è compatibile con tutte le batterie della serie Parkside X 20 V Team, quindi se hai già altri strumenti di questa gamma, potrai utilizzare la stessa batteria e caricabatterie. Questo non solo è conveniente, ma anche molto economico se intendi ampliare il tuo kit di strumenti.

La batteria, tra l’altro, è dotata di un indicatore LED a tre livelli, e il caricabatterie ha una funzione di disconnessione automatica della carica, che previene le sovraccariche e contribuisce a prolungare la vita utile dell’equipaggiamento. Tutto è progettato per offrire un rendimento ottimale e duraturo.

Finalmente arriva nei negozi Lidl

Sebbene online sia andata a ruba (letteralmente), Lidl lo rimette a disposizione del pubblico nei suoi negozi fisici a partire da oggi, venerdì 25 aprile. Quindi se sei interessato, è meglio far presto, perché questo tipo di prodotti di solito ha una domanda altissima, e non è raro vedere code presto al mattino.

Per 29,99 €, puoi avere uno strumento potente, pratico e molto ben progettato. Il trapano avvitatore ricaricabile da Lidl che ha guadagnato la sua fama con ragioni più che valide. È robusto, versatile, facile da usare e, soprattutto, estremamente economico. Che tu lo voglia per lavori occasionali o per ampliare il tuo arsenale di strumenti, è un investimento molto conveniente.

Inoltre, essendo parte della famiglia Parkside X 20 V Team, puoi integrarlo facilmente con altri dispositivi e sfruttare al massimo le batterie che hai già. Una soluzione pratica, efficiente e pensata per coloro che amano mettersi al lavoro senza complicazioni.

Non tutti i giorni si trova uno strumento del genere a questo prezzo. Quindi ora lo sai: se vedi uno in negozio, non esitare troppo, perché potrebbe non esserci più quando torni.