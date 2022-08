Risultato Manchester United vs Liverpool: Jadon Sancho e Marcus Rashford lasciano il segno nella vittoria

È stato il giorno della redenzione per il Manchester United quando Jadon Sancho e Marcus Rashford hanno portato i Red Devils alla vittoria per 2-1 sul Liverpool all’Old Trafford. Il Man United sembrava una squadra ispirata dopo aver perso le prime due partite, passando la palla intorno al parco nei primi 20 minuti per portare all’enfatica apertura di Sancho. L’intensità contro una squadra infortunata del Liverpool che non ha ancora vinto una partita in questa stagione è stata difficile da eguagliare poiché la squadra di Erik ten Hag ha raggiunto il primo tempo con un gol di vantaggio. Erano aggrappati per la pelle dei denti quando Lisandro Martinez ha effettuato una rimessa dalla linea di porta per impedire un autogol di Bruno Fernandes.

Per non accontentarsi, dieci Hag ha sostituito Anthony Martial per Anthony Elanga a metà e ha pagato i dividendi. Martial ha assistito il secondo gol dello United al 51 ° minuto. Mohamed Salah ne ha recuperato uno dopo un tentativo di tiro di Fabio Carvalho in ritardo ma la partita era fuori portata. Con la vittoria, lo United ha finalmente dato il via all’era delle dieci Hag con tre punti davanti ai tifosi di casa, che sono stati trattati per la presentazione di Casemiro prima della partita e il loro primo gol su gioco aperto.

Il Liverpool, nel frattempo, è lasciato a raccogliere i pezzi dopo tre partite senza vittorie e una prestazione da dimenticare all’Old Trafford dato che era affaticato in ogni area del campo. Anthony Elanga che ha fatto tremare il palo dal primo fischio avrebbe dovuto essere un campanello d’allarme per i Reds. In seguito a Sancho è stato concesso troppo tempo nella scatola.

Trent Alexander-Arnold è stato preso di mira dopo aver ricevuto un cartellino giallo per aver sconfitto Elanga e sembrava sembrare qualcuno che stava pensando due volte a quasi tutte le sfide difensive disponibili. Senza la protezione di Fabinho e con Joe Gomez che ha esordito per la prima volta dall’aprile del 2022, la difesa era allo sbando. Il Liverpool ha avuto occasioni offensive per cercare di rubare un punto in trasferta. Hanno snocciolato 17 tiri ma con Roberto Firmino che non ha offerto una minaccia per sostituire Darwin Nunez – che ha ancora due partite da scontare nella sua squalifica per colpo di testa – le cose erano troppo prevedibili e lo United è riuscito a bloccare tutto in vista, lasciando dieci Hag piuttosto ottimista nella sua intervista post-partita all’estero.

“Possiamo parlare di tecnica, ma è tutta questione di attitudine. Ora si vede che portiamo l’attitudine in campo”, ha detto a Sky Sports. “C’era comunicazione, c’era uno spirito combattivo e, soprattutto, c’era una squadra e puoi vedere cosa possono ottenere. Perché possono giocare a calcio”.

Per quanto riguarda l’atteggiamento, è importante notare che il capitano Harry Maguire e il naufrago portoghese Cristiano Ronaldo sono stati eliminati dalla formazione titolare. L’attacco è stato ampio con corridori disposti a giocare la palla mentre la difesa era robusta senza dover soddisfare la mancanza di ritmo di Maguire. Con qualche prestazione in più come questa, potrebbero essere considerati in eccedenza rispetto ai requisiti insieme a Luke Shaw dopo che Tyrell Malacia ha contenuto Salah, che è comunque riuscito a trovare il fondo della rete alla fine del procedimento.

Che differenza fa questo fronte tre

Il trio di Sancho, Rashford ed Elanga/Martial si è preso cura di tutti i danni d’attacco necessari per sferrare un colpo al Liverpool. Sancho e Rashford hanno segnato mentre Elanga e Martial hanno fornito gli assist. Rashford, in particolare, è stato un uomo ispirato con cinque tiri come attaccante centrale invece della sua solita posizione di ala sinistra per ospitare Ronaldo. Martial ha creato due occasioni quando è entrato e ha anche assistito alla porta di Rashford. Ma soprattutto, Rashford ha ancora fiducia nel suo tiro.

Sono stati anche solidi in difesa per impedire al Liverpool di sovraccaricare la difesa, cosa che non si può fare con Ronaldo al fianco. Molto è stato fatto sui numeri degli sprint durante la settimana dopo che lo United è stato superato dal Brentford, ma in base al ritmo di lavoro mostrato contro il Liverpool, dieci Hag ball ha bisogno che la squadra faccia uno sprint per far funzionare il suo sistema. Mi chiedo se a Casemiro verrà chiesto di correre quando verrà introdotto nella squadra poiché è un tipo di centrocampista diverso da McTominay, ma permettergli di sedersi in profondità potrebbe consentire anche alla squadra di fronte a lui di essere più espansiva.

Il Liverpool vacilla ancora per l’assenza di Thiago

Il Liverpool sta lottando per creare dal profondo, il che rende i suoi cross troppo prevedibili. Harvey Elliott è andato avanti con quattro tiri, ma tra lui, Jordan Henderson e James Milner, sono state create solo quattro occasioni. L’unico passaggio filtrante della giornata è arrivato da Alexander-Arnold poiché il Liverpool non è stato in grado di portare la palla nello spazio nel modo in cui vorrebbe battere il Manchester United sopra le righe.

Salah ha fatto quello che poteva in attacco, ma prima che la finestra di mercato si chiuda avrebbe senso che i Reds aggiungessero un altro centrocampista. Jude Bellingham è stato un nome legato a loro, ma potrebbe essere difficile assicurarsi i servizi di un centrocampista centrale giovanissimo (19 anni) di talento con poco più di una settimana dalla fine del mercato. Per ora potrebbe avere un senso un cambio di modulo in un 4-2-3-1 per dare più libertà a Elliott o Fabio. Carvalho sembra l’opzione migliore per aprire l’attacco, ma ciò richiederebbe probabilmente lo spostamento di Salah al centravanti mentre lascia Firmino in panchina. C’è molto cambiamento per i Reds, ma in questa fase è necessario uno scossone.

Una partnership difensiva in erba

Raphel Varane e Lisandro Martinez sono stati impressionanti in difesa del Manchester United. Tra di loro, hanno effettuato 16 rimesse mentre attaccavano la palla. Ancora più importante, non si sono tuffati nei contrasti per rendersi vulnerabili all’imminente attacco del Liverpool. L’anticipo di Martinez è stato anche in piena mostra quando ha bloccato tre tiri nel gioco per proteggere in rete David De Gea. Martinez ha avuto un inizio difficile essendosi ritirato all’intervallo della partita di Brentford, ma mentre ha fatto meno con la palla in piedi contro il Liverpool, non ha avuto bisogno di molto tempo sulla palla per mostrare la sua efficacia.

Con Harry Maguire rimasto in panchina, le prossime partite saranno importanti per vedere quale sarà il suo ruolo al Manchester United. Il capitano della squadra potrebbe essere mandato in panchina per il prossimo futuro se gli attuali quattro difensori continueranno a esibirsi bene. Sarà una bella caduta per Maguire e un duro colpo per la formazione della nazionale inglese, ma considerando le ultime prestazioni della sua squadra, è un cambiamento che potrebbe dover accadere.