Risultato Chelsea vs Liverpool: i Reds vincono la FA Cup ai rigori; Konstantinos Tsimikas vince dopo che Mason Mount ha sbagliato

La partita è stata bloccata sullo 0-0 dopo che le squadre hanno giocato 120 minuti, ma il Liverpool ha vinto i calci di rigore 6-5 alzando la FA Cup nel 150esimo anniversario del torneo. Bastano un rigore dal palo di Cesar Azpilicueta e un debole tentativo di Mason Mount che Alisson parato per vedere i Reds mantenere vivo il loro sogno di un quadruplo. Questo rende anche il Chelsea il primo club in assoluto a perdere tre finali consecutive di FA Cup.

Mohamed Salah è stato ritirato al 32′ a causa di un infortunio all’inguine, quindi non sono tutti sorrisi per il Liverpool ma la speranza è che fosse una precauzione dato che questa era la decima partita dell’ultimo mese per i Reds. La partita non è quasi arrivata ai tempi supplementari poiché Luis Diaz è stato sfortunato a non segnare colpendo il palo verso la fine del regolamento prima che Diogo Jota colpisse l’altro palo solo pochi secondi dopo. Mentre il Liverpool è uscito dal cancello caldo, gli aggiustamenti di Thomas Tuchel e la forte difesa di Thiago Silva hanno tenuto le cose vicine per i 120 minuti prima di un’altra epica sparatoria tra le due squadre.

Non c’è stato alcun pasticcio per Tuchel che aveva scambiato i portieri alla fine dei tempi supplementari prima dell’ultima sparatoria giocata da queste due squadre, nella finale di Coppa di Lega. Edouard Mendy è rimasto tra i bastoni ed è arrivato grande fermando Sadio Mane ma alla fine non sarebbe bastato. Il Liverpool si è assicurato il secondo trofeo della stagione grazie a un bel finale del terzino sinistro di riserva Konstantinos Tsimikas, che si è assicurato la vittoria e il trofeo.

Questo trionfo in FA Cup è il primo del Liverpool dal 2006 e aiuta a consolidare la sua stagione speciale con un secondo trofeo e la possibilità di aggiungere più trofei nella finale di Champions League e nella Premier League ancora in arrivo. Dietro il Manchester City di soli tre punti con due partite rimaste, il Real Madrid è davanti a sé nella più grande competizione europea.

Ci è voluto più tempo del previsto per assicurarsi le cose a causa dell’arrivo del Liverpool, ma l’hanno fatto quando contava. I Reds hanno effettuato 17 tiri durante la partita mettendone solo due in porta rispetto ai 10 del Chelsea che ne hanno portati anche due in porta. Ma con la prestazione difensiva di Thiago Silva per schierare gli attaccanti del Liverpool dove voleva che tirassero ha contribuito a rendere facile il lavoro del portiere Edouard Mendy prima della sua ottima prestazione ai rigori. Ma alla fine il Liverpool ha trovato un modo. È un’altra vittoria anche per Jurgen Klopp su Thomas Tuchel, dopo che il Liverpool ha battuto il Chelsea ai rigori nella finale della Coppa EFL a febbraio. Ed è anche la terza sconfitta consecutiva in finale di FA Cup del Chelsea, un record nei 150 anni di storia della competizione.

Ecco alcuni spunti della partita

Il vero Romelu Lukaku, per favore, si alzerà in piedi?

Proprio quando sembrava che le cose stessero cambiando per Lukaku al Chelsea con tre gol nelle ultime due partite, la scorsa settimana non sarebbe potuta andare peggio per lui. Prima lui aveva bisogno di prendere le distanze dal suo agente venerdì dopo i commenti sulle voci di trasferimento, e poi sabato ha toccato la palla solo 15 volte nella finale di FA Cup. Il suo futuro è oscuro con il Chelsea e giochi come questo non faranno molto per assicurare a Tuchel che può fare ciò che è necessario per avere successo nel suo sistema.

Lukaku ha tirato solo un tiro durante la partita e mentre ha creato occasioni per Christian Pulisic attirando più difensori, non ha fatto abbastanza da solo quando contava ed è stato sostituito da Ruben Loftus-Cheek nei tempi supplementari. Anche se il sistema del Chelsea non aiuta Lukaku, che ha avuto le sue migliori stagioni giocando insieme a un altro attaccante o facendo giocare la squadra direttamente attraverso di lui, qualcosa dovrà cambiare tatticamente al Chelsea o Lukaku potrebbe benissimo essere sulla via del ritorno durante il estate.

Problemi di infortunio da pileup di partite?

Con Mohamed Salah e Virgil van Dijk che lasciano la partita per Liverpool e Fabinho già fuori fino alla finale di Champions League, viene da chiedersi come Klopp si avvicinerà al Southampton martedì. Finora ha fatto un buon lavoro ruotando quando poteva per assicurarsi vittorie quando possibile, ma questa squadra sembra vicina al punto di rottura. Con la sostituzione di Salah sembrava chiaro che queste competizioni potessero essere troppo stressanti per i giocatori? Dopo un buon inizio di partita, il Liverpool era senza energia dopo il 60° minuto e se ha intenzione di fare tutto il possibile per cercare di vincere la Premier League, la squadra dovrà segnare molti gol oltre il Southampton. Dietro il City non solo di tre punti, ma anche di sette punti di differenza reti.

Ma, poiché la finale di Champions League è il premio più probabile, la rotazione potrebbe essere in arrivo poiché Klopp cerca di proteggere i suoi giocatori. È stato sorprendente non vedere van Dijk giocare 120 minuti nella partita, quindi deve essere un pensiero che passa per la testa di Klopp.

Christian Pulisic è ancora la chiave per il Chelsea

Mentre la forma fisica di Timo Werner è uno dei motivi per cui Pulisic ha iniziato, ha giocato un ruolo importante sulla fascia sinistra per i Blues. Pulisic è stato in grado di entrare e far accadere le cose. Ha preso due tiri e ha anche creato due occasioni in 105 minuti completando anche quattro dribbling. Nei tempi supplementari ha avuto una grande possibilità che Joel Matip abbia giocato perfettamente per fermarsi, ma in quella che è stata una stagione difficile per Pulisic, ha comunque dimostrato quanto possa essere pericoloso con la maglia del Chelsea.

La migliore formazione di Tuchel è stata fluida in questa stagione, ma Pulisic si è sempre trovato nel mix, soprattutto per le partite più grandi. In un altro giorno, quando non sta affrontando l’imperiosa difesa del Liverpool, questa prestazione porta a un gol e un assist, che è promettente.