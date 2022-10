Risultato Ajaccio vs PSG: Lionel Messi e Kylian Mbappe si combinano in modo scandaloso mentre il Paris Saint-Germain fa un lavoro facile

Parigi Saint-Germain ha vinto 3-0 in casa dell’AC Aiaccio venerdì per aprire un vantaggio provvisorio di sei punti al vertice della Ligue 1. Neymar e Sergio Ramos Entrambi sono stati squalificati per la trasferta potenzialmente difficile in Corsica, ma gli uomini di Christophe Galtier hanno fatto un lavoro leggero sui padroni di casa grazie ad alcuni gol brillanti.

Kylian Mbappé segnato due volte e teed Lionel Messi per l’altro, il leggendario argentino ha restituito il favore alla superstar francese mentre la coppia ha fatto sembrare facile lo Stade Francois Coty. La vittoria mantiene il PSG imbattuto finora in questa stagione e stanno cercando di produrre la prima serie invincibile da quando sono passati alla proprietà del Qatar più di 10 anni fa.

Ci sono voluti solo 24 minuti perché i campioni di Francia aprissero le marcature con Messi che alimentava Mbappé per un finale clinico passato Benjamin Leroy nel gol dell’Ajaccio. Non ci sono stati altri gol fino agli ultimi 11 minuti, ma il Francia la nazionale ha perso un’occasione d’oro per raddoppiare il vantaggio del PSG quando ha colpito da distanza ravvicinata.

Invece, è stato un momento di pura genialità sia da parte di Mbappé che da Messi che ha visto Les Parisiens raddoppiare il proprio vantaggio attraverso il sudamericano. Una mossa fluida con diversi tocchi abili e passaggi intelligenti si è conclusa con Messi che ha concluso per il suo sesto gol stagionale in Ligue 1 e probabilmente la scelta migliore da un punto di vista collettivo.

Il 35enne ha girato ancora una volta quando Mbappé ha terminato con forza dal limite dell’area, ma è stata l’intesa tra i due su quel secondo gol speciale che si è davvero distinto. Con l’assente Neymar anche lui in forma migliorata da inizio stagione, il brasiliano e Messi hanno spesso trovato più facile combinare vista la loro Barcellona passato.

Mbappe ha dovuto rimanere paziente perché alcuni di quel genio lavorassero a suo favore, ma alla fine è successo qui con effetti devastanti. L’ex AS Monaco l’uomo ha 10 gol in Ligue 1 con altri due assist dopo quest’ultimo masterclass mentre Messi ha sei gol e nove assist ed è trasformato dalla scorsa stagione.

“E ‘stato un primo tempo equilibrato”, ha detto il sostituto di Neymar nel ruolo n. 10 Carlos Soler dopo la partita. “Quando siamo riusciti a segnare il secondo e il terzo gol, ovviamente è stato molto più facile. Non c’era niente di facile per il campo e per i nostri avversari perché il pubblico ha davvero aggiunto atmosfera e incoraggiato. Messi ha fatto quello che fa Messi, però. Soprattutto per il resto è stata una bella dimostrazione di squadra. Siamo in buona forma per tornare in Champions League”

In definitiva, una vittoria così comoda su una squadra come l’Ajaccio significa poco quando si valutano le possibilità di gloria del PSG sul palcoscenico più importante della UEFA Champions League. Tuttavia, vedere Mbappe e Messi collegarsi in quel modo ti fa chiedere se debba venire di più da quella che è già una squadra parigina coerente.

Maccabi Haifa sono stati avvisati in vista di una scoraggiante trasferta infrasettimanale al Parc des Princes il prossimo martedì, mentre il PSG è desideroso di mantenere questo ritmo in forma dopo una recente raffica di pareggi. Neymar e Ramos torneranno dalla squalifica per quello mentre i giganti della Ligue 1 cercano di prenotare il loro biglietto a eliminazione diretta con una partita d’anticipo.

Puoi seguire tutta l’azione della Champions League la prossima settimana su Paramount+.