Risultati Serie A, risultati: Roma migliore Lazio; Milan ancora primo in classifica; La Juventus chiude il gap con l’Inter

Il Milan si avvicina allo scudetto dopo aver vinto 1-0 in trasferta contro il Cagliari domenica in Serie A. La squadra di Stefano Pioli è ora la principale candidata a vincere lo scudetto dopo che l’Inter non è riuscita a vincere ancora. Sabato invece l’Inter ha pareggiato contro la Fiorentina. Il Napoli è ancora in corsa e ha vinto una partita importante, mentre la Juventus si avvicina alla vetta e affronta l’Inter.

Il fine settimana ha visto anche alcuni risultati importanti in fondo alla classifica dove il Genoa ha raccolto la prima vittoria sotto la guida di Alexander Blessin e ora ha la possibilità di rimanere in campionato la prossima stagione. Dopo l’imminente sosta per le Nazionali, dove l’Italia sta ancora provando a qualificarsi per il Mondiale del Qatar, l’ultimo periodo delle gare di Serie A sarà determinante.

Ecco i risultati della Serie A del fine settimana, oltre ai principali takeaway. Puoi guardare la Serie A per tutta la stagione su Paramount+.

Risultati Serie A

Sassuolo 4, Spezia 1

Genova 1, Torino 0

Napoli 2, Udinese 1

Inter 1, Fiorentina 1

Cagliari 0, Milano 1

Venezia 0, Samp 2

Juventus 2, Salernitana 0

AS Roma 3, Lazio 0

Jose Mourinho batte Maurizio Sarri

Dopo aver perso il primo match contro la Lazio lo scorso settembre, il tecnico della Roma Jose Mourinho ha avuto la sua personale rivincita contro Maurizio Sarri e ha vinto il derby della Roma, 3-0, dominando l’intera partita. L’ex attaccante del Chelsea Tammy Abraham ha segnato il primo gol dopo 55 secondi e poi ne ha segnato un altro dopo 22 minuti. La Lazio non è mai stata davvero pericolosa ed è stata una strepitosa punizione di capitan Lorenzo Pellegrini a coronare una vittoria indimenticabile.

Crisi dell’Inter; La Juventus si avvicina

L’Inter è stata irriconoscibile nelle ultime settimane. La squadra di Simone Inzaghi non riesce a vincere ancora e pareggia in casa contro la Fiorentina. La squadra ospite ha segnato il primo gol con Lucas Torreira, ma poi l’Inter è riuscita a pareggiare con un colpo di testa di Denzel Dumfries. I nerazzurri hanno vinto una partita nelle ultime sette e ora sono di un solo punto di vantaggio sulla Juventus (ancora con una partita in mano), che domenica ha vinto contro la Salernitana.

I gol di Paulo Dybala e Dusan Vlahovic mettono la Juventus in una posizione migliore, e dopo la pausa per le Nazionali ci sarà una partita grandiosa a Torino tra Inter e Juventus che ci racconterà molto di questo finale di stagione.

Milan, Napoli si occupa degli affari

Il Milan si è assicurato tre punti importanti contro il Cagliari in trasferta. E’ stata una partita intensa dove entrambe le squadre hanno giocato per vincere la partita, ma i rossoneri l’hanno presa nella ripresa con una giocata strepitosa e il gol di Ismael Bennacer. La squadra di Stefano Pioli è ora in testa alla classifica con tre punti in più del Napoli, che ha vinto anche contro l’Udinese grazie alla doppietta di Victor Osimhen (11 reti complessive in questa Serie A).