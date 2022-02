Risultati Serie A, risultati: Dusan Vlahović e Denis Zakaria segnano all’esordio con la Juventus; Il Napoli vince al Venezia

L’azione di domenica in Serie A ha visto la Juventus vincere contro l’Hellas Verona, il Napoli ad occuparsi degli affari contro il Venezia e l’Atalanta perdere in casa contro il Cagliari. Con questi risultati, la Juventus è attualmente quarta in campionato, balzando al posto della Champions League.

Ecco il tabellone segnapunti di domenica e altro sull’azione della giornata. Tutte le partite della Serie A di questa stagione sono in streaming su Paramount+.

Risultati Serie A, risultati

Atalanta 1, Cagliari 2

Bologna 0, Empoli 0

Sampdoria 4, Sassuolo 0

Venezia 0, Napoli 2

Udinese 2, Torino 0

Juventus 2, Hellas Verona 0

La Juventus ha vinto in casa contro l’Hellas Verona in una partita che sarà ricordata per il primo gol di Dusan Vlahović con il suo nuovo club. Gli ci sono voluti solo 13 minuti per segnare all’esordio, grazie a un bel passaggio di Paulo Dybala. L’attaccante argentino è stato sostituito nella ripresa ed è uscito dal campo non particolarmente contento della decisione del tecnico. Febbraio sarà un mese cruciale per le trattative per il suo nuovo contratto, con quello attuale in scadenza quest’estate.

Ecco il suo primo gol in divisa da Juve:

Il tecnico Massimiliano Allegri ha fatto giocare insieme tutti e tre i principali attaccanti, compreso Alvaro Morata, che è stato il catalizzatore dell’azione che ha portato al secondo gol della serata, questo dell’altro neo acquisto di Denis Zakaria. Con questa vittoria, la Juventus ha raggiunto il quarto posto dopo la sconfitta di domenica contro l’Atalanta, che ha perso contro il Cagliari, 17°.

Altrove la Samp ha giocato una grande partita vincendo 4-0 contro il Sassuolo per la prima vittoria di Marco Giampaolo da quando era tornato in panchina a gennaio. Anche l’ex centrocampista dell’Inter Stefano Sensi ha segnato e questa vittoria porta il club in una posizione più sicura in classifica.

Il Napoli ha collezionato un’importante vittoria contro il Venezia per portare la squadra di Luciano Spalletti a un solo punto dall’Inter (anche se i nerazzurri hanno una partita in mano) con Napoli-Inter in programma sabato prossimo allo Stadio Maradona.