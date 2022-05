Risultati Serie A: Lazio che conquista il posto in Europa League, sconfitta clamorosa della Fiorentina e AS Roma sesto posto

Quando si parla di Scudetto e gare di retrocessione in Serie A, tutto si deciderà negli ultimi 90 minuti di questo fine settimana. Ma ora c’è stata una certa chiarezza in termini di posti in Europa League per la prossima stagione. Dopo il pareggio contro la Juventus, la Lazio di Maurizio Sarri ha conquistato la qualificazione all’Europa League e basterà un pareggio nell’ultima gara casalinga contro l’Hellas Verona per finire quinta. Il pareggio dell’ultimo minuto di Sergej Milinkovic-Savic ha cambiato completamente le prospettive della gara di Europa dopo un weekend deludente per tutti i contendenti. L’Atalanta ha perso a San Siro contro il Milan mentre l’AS Roma ha pareggiato contro il già retrocesso Venezia. Lunedì la Fiorentina ha avuto l’opportunità di vincere per consolidare un posto tra i primi sei, ma ha perso sorprendentemente 4-1 contro la Sampdoria in trasferta. Ora tutto si deciderà con le ultime partite della stagione.

Ecco cosa sapere:

Tabella corrente

5. Lazio, 63 punti

6. AS Roma, 60 punti

7. Fiorentina, 59 punti

8. Atalanta, 59 punti

Programma

Tutte le partite nell’ora orientale

Venerdì Fi

Torino-AS Roma, 14:45 su Paramount+

Sabato

Atalanta-Empoli, 14:45 su Paramount+

Fiorentina-Juventus, 14:45 su Paramount+

Lazio-Hellas Verona, 14:45 su Paramount+

Gli scenari

L’AS Roma ha in mano il proprio destino e venerdì giocherà l’ultima partita della stagione contro il Torino in trasferta. Un’incredibile opportunità per la squadra di Jose Mourinho che può ancora sperare nella qualificazione all’Europa League se vincerà venerdì. Possono qualificarsi anche se perdono punti fino a quando Fiorentina e Atalanta non vincono sabato. Gli uomini di Mourinho hanno ancora la finale di Conference League che può garantire loro un posto in Europa League.

Otto squadre per l’Europa?

C’è anche uno scenario in cui la Serie A ottiene otto squadre in Europa. L’AS Roma deve finire settima in campionato e poi vincere la finale di Conference League contro il Feyenoord. In tal caso l’ottava squadra in classifica andrà in Conference League la prossima stagione. Con la classifica attuale, Lazio e Roma andranno in Europa League e Fiorentina giocherà la Conference League, mentre l’Atalanta è attualmente fuori da tutte le competizioni europee.