Risultati Serie A: la Fiorentina batte l’AS Roma e sconvolge gli scenari dell’Europa League

Sarà un’altra incredibile fine della stagione per determinare quale squadra si qualificherà per la prossima stagione di Europa League. La Fiorentina ha battuto in casa la Roma di Jose Mourinho, 2-0, grazie all’aiuto dei gol di Nico Gonzalez e Giacomo Bonaventura.

Alla Roma non sono riuscite a creare davvero occasioni per cambiare le sorti di questo risultato. L’esterno argentino della Viola ha segnato il primo gol della serata dopo soli cinque minuti con un rigore assegnato dopo un controllo al VAR. Sono bastati altri cinque minuti per vedere Bonaventura arrivare in porta con il secondo e ultimo gol della serata. La squadra di Mourinho ha sicuramente sofferto per aver giocato infrasettimanale giovedì scorso contro il Leicester nella semifinale di Europa Conference League e ora si concentrerà sulla finale contro il Feyenoord. Le ultime due partite della stagione di Serie A sono ancora decisive per i giallorossi.

L’AS Roma ha visto anche la rimonta di Leonardo Spinazzola, assente per quasi tutta la stagione a causa di un infortunio al tendine d’Achille subito la scorsa estate a UEFA Euro 2020 contro il Belgio. Per i tifosi e per Mourinho è stato un punto positivo in una serata piuttosto difficile allo Stadio Artemio Franchi.

Allo stato attuale, la gara di Europa League è più divertente che mai con solo due partite da giocare. La Lazio ha tre punti in più (62) rispetto alle altre tre squadre dopo aver vinto questo fine settimana contro la Sampdoria e poi ci sono Roma, Fiorentina e Atalanta tutte con 59 punti in classifica. Tecnicamente, tutte queste squadre potranno giocare a calcio europeo il prossimo anno, ma questo dipenderà dalla finale della UEFA Conference League e anche dalla posizione finale della squadra di Mourinho in Serie A. Ecco perché queste squadre continueranno a lottare fino alla fine per assicurarsi un Spot in Europa League senza dipendere dai giallorossi.

Infissi

Come sempre, puoi seguire ogni partita su Paramount+. Ecco le partite rimanenti per ciascuna squadra in corsa per i posti in Europa e Conference League. Il quinto ottiene l’Europa e il sesto va alla Conference League.