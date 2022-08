Risultati Serie A, asporto: Napoli, Khvicha Kvaratskheliaz resta caldo; Milan, Atalanta si dividono i punti

Dopo la vittoria dell’Inter contro lo Spezia sabato sera, il Napoli riesce a tenere il passo con i nerazzurri mentre il Milan non riesce a vincere in trasferta contro l’Atalanta e pareggia 1-1 a Bergamo. Khvicha Kvaratskhelia è stato l’uomo del fine settimana dopo aver segnato una doppietta cruciale e mostrato tutta la sua abilità davanti ai suoi nuovi tifosi allo Stadio Diego Armando Maradona mentre il Napoli continuava a girare. Ecco i punteggi e tutto quello che devi vedere:

Paramount+ è l’unico posto dove guardare ogni minuto di ogni partita di Serie A in questa stagione, per non parlare di alcune partite in italiano. Iscriviti ora con codice offerta ITALIA per ottenere uno speciale mese di prova gratuito. Un abbonamento ti dà anche accesso ad altri contenuti sportivi, inclusi ogni partita di UEFA Champions League ed Europa League, la NFL su CBS e innumerevoli film e programmi. Ottieni tutto gratis per un mese con il codice promozionale ITALIA.

Risultati

Torino 0, Lazio 0

Udinese 0, Salernitana 0

Inter 3, Spezia 0

Sassuolo 1, Lecce 0

Empoli 0, Fiorentina 0

Napoli 4, Monza 0

Milan 1, Atalanta 1

Bologna 1, Hellas Verona 1

Partita del giorno

Atalanta 1, Milan 1

Sicuramente la partita più attesa del secondo weekend di calcio di Serie A. La squadra di casa ha segnato il primo gol della partita con Ruslan Malinovskyi che ha iniziato a sorpresa la partita dopo che l’allenatore Gian Piero Gasperini ha dichiarato di essere in vendita in conferenza stampa pre-partita. Il Milan spinge e riesce a segnare il pareggio nella ripresa con il centrocampista Ismael Bennacer. Entrambe le squadre hanno tentato un gol nel finale ma non sono riuscite a segnare il terzo gol della serata a Bergamo e la partita è finita 1-1.

Giocatore del giorno

Kvaratskhelia è un nome che tutti i tifosi di calcio devono tenere in considerazione per i prossimi due anni. Dopo aver segnato all’esordio in Serie A contro l’Hellas Verona la scorsa settimana, il giocatore georgiano ha segnato una doppietta contro l’AC Monza nella prima partita casalinga della stagione. Un gol incredibile nel primo tempo ha ricordato a tutti i tifosi del Napoli quelli che segnava l’ex capitano Lorenzo Insigne. Nella ripresa Kvaratskelia si è dimostrato ancora una volta un talento incredibile segnando il suo secondo gol di giornata.

Miglior obiettivo

A parte lo stordimento del Kvaratskhelia contro il Monza, notevole è stato il connubio tra Romelu Lukaku e Lautaro Martinez che ha portato al primo gol dell’Inter contro lo Spezia.

La più grande sorpresa

C’erano molte aspettative intorno all’AC Monza in questa stagione e le prime due partite non sono andate affatto bene. La squadra promossa non è riuscita a segnare un solo punto e ha segnato un solo gol contro il Torino nella gara d’esordio, nonostante tutti i nuovi acquisti. A peggiorare la situazione, il difensore chiave Andrea Ranocchia si è infortunato durante la partita di domenica e dovrà saltare diverse settimane. La posizione di coach Giovanni Stroppa è già in pericolo e le prossime partite saranno decisive per il suo futuro.

Il programma di lunedì

Tutti i tempi orientali