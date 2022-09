Risultati Serie A, asporto: finale caotico Juventus-Salernitana; Brilla il Beto dell’Udinese

Giornata intensa di gare questo fine settimana di Serie A italiana con la Juventus che ha pareggiato in casa la Salernitana mentre l’Inter è riuscita a mettere a segno tutti e tre i punti contro il Torino. La classifica attuale vede tre squadre in testa al Napoli, Milan e Atalanta con l’AS Roma che lunedì dovrà ancora giocare la trasferta contro l’Empoli. Ecco i punteggi e tutto quello che c’è da sapere:

Risultati

Napoli 1, Spezia 0

Inter 1, Torino 0

Milan 2, Samp 1

Atalanta 1, Cremonese 1

Bologna 2, Fiorentina 1

Lecce 1, Monza 1

Udinese 3, Sassuolo 1

Lazio 2, Hellas Verona 0

Juventus 2, Salernitana 2

Finale pazzesco in Juve-Salernitana

Un finale incredibile per il match tra Juventus e Salernitana. I bianconeri sono stati sotto 2-0 (gol di Antonio Candreva e Krzysztof Piatek) ma poi i padroni di casa hanno segnato con Bremer Leonardo Bonucci, quest’ultimo che ha terminato un rimpallo dopo aver sbagliato un rigore. Arek Milik ha segnato il terzo gol della serata nei tempi di recupero, ma poi l’arbitro ha annullato la porta dopo che il controllo del VAR ha dichiarato fuorigioco Bonucci. Le scene si sono poi scatenate con due espulsioni per la Juve, anche per Milik.

Guarda:

Partita del weekend: Inter 1, Torino 0

L’Inter ha vinto in casa contro il Torino grazie a un gol nel finale di Marcelo Brozovic, che ha impedito alla squadra di Inzaghi di ottenere un altro risultato negativo dopo che l’Inter ha perso contro Milan e Bayern Monaco. Non è stata per niente una bella partita in termini di prestazioni, ma il risultato finale dà una nuova speranza ai tifosi, soprattutto dopo i pareggi di Atalanta e Napoli. La squadra di Inzaghi è ora a soli due punti dalla capolista.

Ecco l’obiettivo vincente:

Giocatore del giorno

L’attaccante dell’Udinese Beto ha segnato una doppietta contro il Sassuolo e ha portato la sua squadra a un’altra vittoria importante. L’attaccante ha già segnato quattro gol nelle prime sei partite della stagione. L’Udinese è attualmente quarta in campionato, a un solo punto dalle tre capolista di Serie A. La prossima settimana giocherà in casa contro l’Inter.

Miglior obiettivo

La punizione di Stefano Sensi contro il Lecce ha finalmente portato il primo punto nella storia dell’AC Monza in Serie A. Nonostante abbia subito un gol nel secondo tempo, la squadra promossa ha finalmente segnato il primo punto stagionale ma la posizione di coach Giovanni Stroppa è ferma in pericolo. Con la prossima partita contro la Juventus sarà determinante per il suo futuro.