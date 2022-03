Risultati in Serie A: la Juventus si avvicina alla top four, il Milan capolista resta in testa alla classifica con la vittoria

Il Milan ha raccolto tre punti cruciali per rimanere in testa alla classifica dopo aver battuto in casa l’Empoli sabato. La squadra di Stefano Pioli ha vinto a San Siro grazie al gol di Pierre Kalulu che ha assicurato ai rossoneri la guida della Serie A per un’altra settimana. La Juventus ha sconfitto la Samp in trasferta con la squadra di Massimiliano Allegri che spera ancora di avere voce in capitolo nella corsa al titolo di questa stagione. Alvaro Morata è uscito dalla panchina e ha segnato una doppietta mentre l’attaccante serbo Dusan Vlahović ha giocato solo nel secondo tempo mentre la Juve ha impegni infrasettimanali in Champions League contro il Villarreal (mercoledì, 16:00 ET | Paramount+).

Ecco cosa sapere:

Gol di Serie A

Salernitana 2, Sassuolo 2

Spezia 2, Cagliari 0

Juventus 3, Samp 1

Milano 1, Empoli 0

Milan ancora in testa

Pioli ha la garanzia che la sua squadra rimarrà in testa alla classifica una volta che questa giornata sarà finita. I rossoneri vincono a San Siro (1-0) grazie al gol di Kalulu al 19′. Il difensore, che sta vivendo un’ottima stagione e considerato uno dei migliori al suo posto in Italia in questo momento, ha trovato il gol per la prima volta in questa stagione in Serie A, assicurando alla sua squadra di mantenere il suo status di favorita nella corsa allo scudetto in attesa della resa dei conti domenicale dell’Inter al Torino.

Juventus sempre più vicina

Sono 10 vittorie nelle ultime 15 partite di Serie A per la Juve di Allegri, che continua a crescere dopo un inizio di stagione lento e una finestra di mercato attiva di gennaio. Un’altra vittoria questo fine settimana contro la Samp in trasferta.

Con Vlahović titolare in panchina, è Morata a farsi avanti da protagonista portando i bianconeri alla vittoria segnando una doppietta. Anche il portiere della Juventus Szczesny ha fatto la sua parte, parando un rigore segnato da Antonio Candreva che ha portato la sua squadra a una vittoria importante che mantiene la sua squadra in campo per lo scudetto nonostante sia a sette punti dal primo posto.

Una vittoria fondamentale

Altrove, lo Spezia ha vinto una partita cruciale nella battaglia per la retrocessione contro il Cagliari in casa. La squadra di Thiago Motta si è assicurata tre punti vitali in quella che è stata una partita divertente che ha visto i due gol della giornata – tutti nel secondo tempo – con il difensore Martin Erlic che ha segnato il primo gol e poi con l’ex giocatore del Barcellona Rey Manaj che ha segnato il gol finale . È una grande vittoria per uno Spezia che ora è in una posizione più sicura mentre il Cagliari affronta le sconfitte consecutive mentre si insinua in territorio pericoloso a soli tre punti dalla zona di lancio.

La Salernitana non riesce a vincere in casa contro il Sassuolo, le due squadre si accontentano del 2-2. Le speranze della Salernitana di rimanere nella massima serie del calcio italiano a questo punto sono scarse. L’attaccante del Sassuolo Giacomo Raspadori ha ricevuto un cartellino rosso per due gialle a meno di 60 secondi di distanza l’una dall’altra, che lo costringerà a saltare la sfida della prossima settimana contro lo Spezia.