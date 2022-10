Risultati in Champions League: Erling Haaland continua a segnare, il PSG tiene al Benfica e il Real Madrid supera lo Shakhtar

Nella seconda giornata della terza giornata di Champions League, il Gruppo E è andato molto più serrato con il Chelsea che ha ottenuto la sua prima vittoria in Champions League con una vittoria per 3-0 sul Milan. I Blues sono stati in grado di difendere lo Stamford Bridge nonostante la perdita di Wesley Fofana per un infortunio nel primo tempo. Sergino Dest ha dovuto dimenticare una partita da titolare per l’AC Milan con Ben Chilwell e Mason Mount che lo hanno superato con facilità per aiutare a preparare il Chelsea durante la partita. Le cose sono ora serrate con solo due punti che separano la capolista del Gruppo E RB Salisburgo dalla squadra al quarto posto, la Dinamo Zagabria.

Anche PSG e Benfica hanno preso provvedimenti per assicurarsi la qualificazione con un pareggio per 1-1 in Portogallo poiché il gol di Messi è stato annullato da un autogol di Danilo. Ciò vede entrambe le squadre in testa al Gruppo H con sette punti. La Juventus ha guadagnato terreno con la prima vittoria in Champions League, una vittoria per 3-1 sul Maccabi Haifa, ma una tripletta di assist di Angel Di Maria non riesce a colmare il distacco di quattro punti dalla capolista.

Altrove, Erling Haaland ha segnato una doppietta quando il Manchester City ha segnato cinque gol su Copenaghen, e Jude Bellingham è diventato il terzo capitano più giovane nella storia della Champions League mentre il Dortmund ha spazzato via il Siviglia, 4-1.

Il tabellone di mercoledì

Gruppo E

Red Bull Salisburgo 1, Dinamo Zagabria 0

Chelsea 3, Milan 0

Girone F

Lipsia 3, Celtic 1

Real Madrid 2, Shakhtar Donetsk 1

Gruppo G

Manchester City 5, FC Copenaghen 0

Siviglia 1, Borussia Dortmund 4

Gruppo H

Benfica 1, Paris Saint Germain 1

Juventus 3, Maccabi Haifa 1

Ecco alcuni spunti dalle partite:

Haaland continua a consegnare

Aveva solo bisogno di una metà per ottenere una doppietta per il Manchester City, mantenendo il suo punteggio. Ora sono 19 gol in tutte le competizioni con gol in nove partite consecutive per il Norweigan. Ottobre è appena iniziato. Sembra che Haaland segnerà ogni volta che tocca il campo e nulla di ciò che abbiamo visto in questa stagione fa sembrare che si fermerà. Dodici partite nella sua carriera nel Manchester City, Haaland ha segnato più gol di quanti ne segneranno la maggior parte degli attaccanti in un’intera stagione. Il record di reti di Lionel Messi in tutte le competizioni durante una singola stagione deve essere in gioco. Messi ha segnato 73 gol durante la sua magica stagione 2011-12 con il Barcellona e Haaland è già al 26% del traguardo pur non avendo ancora giocato un terzo della stagione. Se Pep Guardiola riesce a far riposare Haaland nelle partite tirandolo a metà, non c’è motivo di dubitare della sua capacità di raggiungere il record di Messi.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta qui sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast giornaliero della CBS Soccer in cui ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Messi, Mbappé e Neymar si uniscono per un gol straordinario

Quando il trio del PSG è in grado di giocare sui reciproci punti di forza, il risultato è solitamente bellissimo. Anche se non è stato sufficiente per assicurarsi una vittoria sul Benfica a causa di un autogol di Danilo Pereira, il gol di Messi è stato qualcosa di cui meravigliarsi. Messi è stato in grado di iniziare l’occasione prima di mettersi rapidamente in posizione per assicurarsi che finisse in fondo alla rete.

Forse l’obiettivo della settimana con un brillante sforzo di curling.

Il Siviglia continua a scivolare, licenzia il manager

C’erano già notizie secondo cui il Siviglia avrebbe lasciato l’allenatore Julen Lopetegui e se non era già scolpito nella pietra, una sconfitta banale come quella di aver concesso quattro gol in casa al Borussia Dortmund era sufficiente per far pendere la bilancia. Il Siviglia ha un punto in Champions League pur concedendo otto gol in tre partite, mentre è anche un punto sopra la zona retrocessione nella Liga. Lopetegui era visibilmente sconvolto dopo la partita e non ci è voluto molto dopo il fischio finale per scoprire il perché è stato lasciato andare dal club spagnolo.

Supponendo che questa fosse una decisione predeterminata poiché i Wolves sono interessati a Lopetegui per la loro apertura manageriale e Jorge Sampaoli potrebbe tornare al Siviglia, è sempre meglio giocare queste partite invece con un manager ad interim. È difficile per i giocatori essere motivati ​​quando sanno che il futuro di un allenatore è già fuori dalla porta. Mentre il Siviglia ha segnato un gol, è stato solo nel secondo tempo che il risultato era già determinato. Il Siviglia potrebbe ancora qualificarsi per la fase a eliminazione diretta, ma dato che è a cinque punti dal Dortmund per il secondo posto nel girone, il ritorno in Europa League sembra il loro limite.

Super Angelo Di Maria

Mentre la Juventus avrebbe dovuto vincere contro il Maccabi Haifa, una vittoria completa per 3-1 potrebbe aiutare a far crescere la loro fiducia. Angel Di Maria ha realizzato una tripletta di assist mentre Andre Rabiot ha segnato una doppietta. Max Allegri sarà deluso dal fatto che Wojciech Szczesny abbia concesso un gol facendosi prendere fuori dalla sua rete, ma hanno fatto abbastanza. Non hanno mai perso tre partite di fila di Champions League e non sarà un risultato deludente che Allegri dovrà affrontare mercoledì. La squadra avrà bisogno di più di questo per qualificarsi per la fase a eliminazione diretta, ma la sua stagione europea doveva iniziare da qualche parte.

Preoccupazioni per l’infortunio per l’RB Lipsia

La giornata è iniziata con una vittoria agrodolce per 3-1 dell’RB Lipsia sul Celtic in casa. Mentre la vittoria è importante per l’RB Lipsia per ottenere la prima vittoria in Champions League, gli infortuni a Peter Gulacsi e David Raum causeranno preoccupazione per l’allenatore Marco Rose. Gulacsi è il capitano del Lipsia che inizia ogni partita tranne due in questa stagione e ha inventato grandi doghe in più occasioni per assicurarsi che la squadra non sia mai veramente fuori dai giochi. Riuscire anche a partire in contropiede con il suo passaggio fuori dalle spalle, uscire con un infortunio senza contatto dopo soli 13 minuti potrebbe essere una bella preoccupazione. Il suo backup Janis Blaswich è un portiere esperto in Olanda e nella divisione inferiore della Germania, ma con solo quattro presenze con l’RB Lipsia, Gulacsi che perde tempo significativo potrebbe causare una flessione nella difesa della squadra.