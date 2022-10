Risultati in Champions League: aggiornamenti in tempo reale mentre il Chelsea affronta l’RB Salisburgo; Il Siviglia ospita Copenaghen

La quinta giornata di Champions League è qui mentre più squadre cercano di prenotare i biglietti per la fase a eliminazione diretta. Il Chelsea ha una grande possibilità di dare il via alla giornata qualificandosi per gli ottavi di finale con una vittoria sull’RB Salisburgo. Solo una vittoria vedrà i Blues arrivare agli ottavi, ma una vittoria e una vittoria o un pareggio del Milan contro la Dinamo Zagabria vedrebbero i Blues vincere il girone e continuare la loro corsa imbattuta sotto Graham Potter. Il girone F si è già visto Il Real Madrid si qualifica per gli ottavi ma possono vincere il girone con una vittoria o un pareggio. Ma se sbagliano, questo dà all’RB Lipsia la possibilità di qualificarsi con una vittoria e un po’ di aiuto.

Il Gruppo H potrebbe essere al centro della scena come tutt’altro che una vittoria per La Juventus affronta il Benfica Li vedrà saltare gli ottavi di finale, vedendo PSG e Benfica avanzano entrambi. Il Manchester City ha già prenotato il biglietto, ma una vittoria o un pareggio li vedranno vincere il Gruppo G. La qualificazione del Dortmund dovrà probabilmente aspettare a meno che Siviglia e Copenaghen non parlino nella loro partita poiché raccogliere un punto contro Erdling Haaland e Manchester City è una proposta difficile .

Resta sintonizzato perché CBS Sports ha aggiornamenti wire-to-wire dall’inizio alla fine di tutte le partite e assicurati di farlo controlla le previsioni del personale anche.

Il palinsesto di martedì

