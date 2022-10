“Ristrutturazioni a prezzi bassi”: tanti consigli pratici per te!

Il tuo arredamento ti sta abbattendo? Non riesci più a vedere il colore delle tue pareti dipinte? I tuoi mobili da cucina sono squallidi? Il nuovo spettacolo Ristrutturazioni a prezzi bassi in onda su Canal Vie dal 18 gennaio, offre un’ampia gamma di soluzioni e consigli stimolanti per amare decori poco funzionali e antiquati, a un prezzo contenuto.

Già noto per lo spettacolo Ciao ciao casa, l’interior designer Brigitte Poitras collabora con un giovane designer creativo, Maripier Edwar, per garantire l’animazione di questa nuova rivista di decorazione-ristrutturazione. I due esperti propongono idee semplici e accessibili per ottimizzare lo spazio abitativo dei partecipanti e aggiornarlo… a un piccolo prezzo!

Per trasformare ogni progetto in realtà, hanno chiamato un appaltatore esperto, Cédrik Reinhardt, che ha eseguito meticolosamente il lavoro necessario per la metamorfosi. Se i due progettisti hanno idee di grandezza, il professionista dell’edilizia si assicura di portarle con i piedi per terra in modo che insieme possano sfruttare soluzioni realistiche, economiche ed efficienti. Questo trio forma così la “squadra” dei piccoli miracoli!

Fare molto con poco!

Ogni settimana, i tre entusiasti mettono al lavoro le rispettive competenze per eliminare le frustrazioni dei partecipanti reclutati dal pubblico rinnovando due o tre stanze della loro casa, con un budget di $ 9.000.

I costi includono materiali, arredi e accessori. Altro vincolo: i lavori devono essere ultimati entro un massimo di tre giorni. Attraverso le idee proposte in mostra, i designer dimostrano che è possibile operare trasformazioni spettacolari a basso costo e con tempi stretti.

Tutti i progetti realizzati nell’ambito di Ristrutturazioni a prezzi bassi testimonialo: possiamo fare molto anche con pochi mezzi. Al di là dell’obiettivo di aggiornare le decorazioni, i progettisti stanno cercando di soddisfare le esigenze dei partecipanti (aumentando ad esempio gli spazi contenitivi) in modo da rendere le loro case più funzionali e più piacevoli da vivere.

Suggerimenti e consigli accessibili per ispirarti

Che sia per mancanza di tempo o di denaro, capita che l’arredamento delle nostre case non si evolva con i nostri gusti o con le tendenze del momento. Tuttavia, ci sono diverse semplici strategie per aggiornare i tuoi interni a buon mercato. Tieni presente che un progetto di ristrutturazione non deve necessariamente essere costoso per avere successo; l’energia che mettiamo in esso può garantirne la qualità.

Tra i consigli offerti in mostra, spieghiamo, tra l’altro, come procedere per ripensare i propri spazi abitativi o dare nuova vita a un arredamento. Il segreto per una ristrutturazione a basso costo è soprattutto una buona progettazione. Questo passaggio chiave consente di realizzare un progetto in modo efficiente anche con una scadenza breve o con un budget limitato. Naturalmente, ciò richiede creatività, intraprendenza e una buona rete. Ecco alcuni altri suggerimenti:

Prima di dare il via a un progetto di ristrutturazione, è consigliabile purificare il/i locale/i mirato/i: se ci sono troppe cose, non si vedono più le possibilità. Eliminando il sovraccarico visivo per mantenere solo l’essenziale, vale a dire ciò che ci piace o ciò che ha del potenziale, la nostra visione del nostro ambiente può cambiare completamente.

Un errore comune è quello di acquistare frettolosamente nuovi oggetti per migliorare il tuo arredamento, ma gli esperti designer di Ristrutturazioni a prezzi bassi mostra che vale la pena iniziare considerando ciò che già hai. Con un pizzico di fantasia, puoi dare nuova vita a un mobile o complemento esistente e renderlo un elemento protagonista dell’arredamento!

Potrebbe essere allettante eseguire diversi passaggi da soli per risparmiare sulla manodopera, ma se non hai esperienza, commetti errori e devi ripetere alcune fasi del progetto, può costare molto di più. Per questo motivo, è meglio lasciare i lavori più complessi nelle mani di professionisti. A meno che tu non sia un esperto del settore, è meglio limitarsi a compiti semplici come la pittura, la decorazione d’accento (tappeti, cuscini, decorazioni murali, biancheria da letto, ecc.) o l’aggiornamento di mobili esistenti per ridurre la spesa. Lo spettacolo fornisce esempi di passaggi che puoi eseguire da solo e idee per creare un bellissimo impatto visivo in un arredamento senza impiegare troppe risorse. Ad esempio, possiamo: giocare con colori, texture, materiali e forme; integrare lampade a sospensione di grande formato; armeggiare con un progetto Fai da te che cattura l’occhio.



La sfida è creare un collegamento tra tutti gli elementi inclusi nel decoro per promuovere l’unità. Questo è anche uno dei vantaggi che i partecipanti traggono dal lavorare con i designer, perché sanno giocare con gli stili per creare un arredamento unico, garantendo l’armonia visiva.

Hai bisogno di un cambiamento? Hai un interesse per la ristrutturazione, la decorazione o messa in scena domestica? Ristrutturazioni a prezzi bassi ti presenterà una serie di idee di ristrutturazione o decorazione accessibili, utili e moderne. Per scoprire stimolanti progetti di ristrutturazione e per sfruttare la ricchezza dei consigli forniti dai tre esperti, sintonizzati ogni martedì alle 19:30 a partire dal 18 gennaio su Canal Vie. Il primo episodio sarà disponibile anche senza abbonamento il 19 gennaio su noovo.ca.

Per un’anteprima dello spettacolo, visitate la pagina di Ristrutturazioni a prezzi bassi e guarda il trailer!