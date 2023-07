Rissa da Lidl con questo albero per gatti che offrirà momenti di relax al tuo gatto!

Lidl stupisce ancora una volta, presentando un fantastico albero per gatti, causa di rissa fra gli amanti degli animali. Questo prodotto non è solo un semplice gioco, ma un vero e proprio angolo di relax per il vostro amato felino. Grazie a Lidl, il vostro gatto potrà godere di momenti di puro divertimento e tranquillità, arricchendo così la sua vita quotidiana. Non perdete questa offerta straordinaria!

Il miracoloso albero per gatti Lidl: gioco, gratta e rilassa, un 3 in 1 per solo 14,99€

In mezzo alla miriade di offerte attuali, Lidl si distingue con un prodotto rivoluzionario: il miracoloso albero per gatti. A soli 14,99€, potete regalare al vostro gatto momenti preziosi di relax.

Le sue straordinarie caratteristiche meritano una menzione particolare:

Uno spazio dedicato al gioco e all’affilatura delle unghie felini con 3 ampie foglie flessibili

Una pallina di peluche per rendere più vivaci i momenti di gioco

per rendere più vivaci i momenti di gioco Un’ accogliente nicchia per rilassarsi e dormire

per rilassarsi e dormire Questo albero è costruito in sisal resistente e peluche morbido per il comfort del vostro gatto

Amaca per gatti da Lidl: una struttura in legno stabile per un sonno sereno

L’amaca per gatti di Lidl è sinonimo di pace e comfort per il vostro felino. Questo prodotto, dotato di una solida struttura in legno, offre al vostro gatto una superficie di riposo accogliente e reversibile. Il tutto sostenuto da piedi incrociati per una stabilità senza pari.

Dettagli e dimensioni: l’albero per gatti e l’amaca Lidl, un duo vincente per il comfort del tuo felino

La questione delle dimensioni è fondamentale per il comfort e la sicurezza del vostro gatto. Le dimensioni dell’albero per gatti sono circa 40 x 48 cm (Ø x h) e per l’amaca 56 x 35 x 56 cm (l x h x p).

L’albero per gatti e l’amaca Lidl sono progettati per offrire al vostro gatto uno spazio di gioco e di riposo confortevole. Realizzati con materiali di qualità, questi prodotti offrono una durata eccezionale.

In conclusione, per soli 14,99€, l’albero per gatti e l’amaca di Lidl offrono al vostro felino tutto ciò di cui ha bisogno per giocare, riposarsi e rilassarsi in totale sicurezza.

