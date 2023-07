Rissa alla Lidl: i clienti si contendono questo portacanne da pesca a meno di 16.99 euros

Un vero caos irrompe alla Lidl: i clienti sono in lotta per un portacanne da pesca, prezzo inferiore a 16.99 euro. La competizione è feroce, portando a un’aggressività inaspettata. La corsa per l’affare ha spinto gli appassionati di pesca a oltrepassare i limiti, trasformando lo shopping quotidiano in un campo di battaglia. La domanda supera l’offerta, creando tensioni impreviste. Nonostante tutto, è un chiaro segno dell’appeal irresistibile degli affari Lidl.

Innovazione e praticità: il supporto telescopico in alluminio per canne da pesca di Lidl

Lidl continua a offrire prodotti che combinano innovazione e praticità. Tra questi, uno dei più popolari è il supporto telescopico in alluminio per canne da pesca.

Questo supporto per canne da pesca non solo è leggero, ma anche stabile e regolabile in altezza, consentendo ai pescatori di adattarlo perfettamente alle loro esigenze. La sua funzione telescopica offre una gamma di altezze di lavoro da circa 51,5 cm a 126 cm.

Clip di rilascio rapido per fissare individualmente la lunghezza della gamba

per fissare individualmente la lunghezza della gamba Design pieghevole per risparmiare spazio

Carico massimo: 2 kg

Ottimizza la tua esperienza di pesca con la rete speciale per predatori di Lidl

Oltre al supporto per canne da pesca, Lidl offre anche una rete speciale per predatori. Questa rete in gomma è progettata specificamente per adattarsi ai pesci con una maglia di 6 mm e senza nodi. Il manico, leggero e stabile, è realizzato in alluminio con una presa antiscivolo.

La funzione telescopica consente di estendere continuamente da circa 135cm a 185cm

Mecanismo di blocco per una rapida apertura

Carico massimo: 3 kg

Rapporto qualità-prezzo eccezionale: attrezzature da pesca Lidl a 16,99 euro

Il supporto telescopico in alluminio per canne da pesca e la rete speciale per predatori sono tra le attrezzature da pesca proposte da Lidl. Questi prodotti, non solo pratici e innovativi, offrono anche un rapporto qualità-prezzo eccezionale a 16,99€.

I materiali utilizzati nella produzione di questi prodotti, tra cui alluminio, plastica, acciaio, nylon, ottone e poliestere, garantiscano la loro durabilità e resistenza a un uso intensivo.

Concludendo, sia che tu sia un pescatore dilettante o professionista, le attrezzature da pesca di Lidl, in particolare il supporto telescopico in alluminio per canne da pesca e la rete speciale per predatori, offrono una qualità e una funzionalità eccezionali a un prezzo accessibile di 16,99€.

