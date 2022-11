Risparmiare sul lavaggio a secco: ecco come lavare un abito in casa

Poiché si tratta di uno dei capi che si indossano abitualmente negli eventi formali, è essenziale che sia impeccabile. Ecco perché in questo articolo vogliamo mostrarvi come come lavare un abito a casa Il fatto è che la maggior parte delle persone, almeno alla vigilia di un incontro importante, tende ad optare per lavanderie esperte nella manutenzione di questi capi, ma non sempre è possibile ricorrere a loro.

Ecco come lavare un abito in casa

È possibile mantenere i propri abiti in ottime condizioni con un po’ di attenzione, grazie ad alcuni trucchi che i professionisti condividono con noi per evitare che l’usura quotidiana ci giochi un brutto scherzo. E senza dover andare in tintoria.

Scopri le etichette e i suggerimenti

Prima di dare qualsiasi consiglio, è essenziale controllare l’etichetta della tuta o i suggerimenti che il produttore può dare. offerta sul loro sito web, La maggior parte di questi modelli di pantaloni indica la dicitura “dry clean” (lavaggio a secco), e ciò significa che i loro tessuti sono un po’ più delicati degli altri, quindi è necessario sottoporli a un lavaggio speciale, meno intenso e aggressivo.

Rimuove le macchie

Quando l’indumento è macchiato, passarlo prima con un panno umido, lasciandolo agire per qualche minuto, finché la macchia non viene rimossa. lo sporco viene via. Se necessario, spruzzare una piccola quantità di acqua tiepida su quell’area.Una volta rimossa quella specifica macchia, è necessario. riempire un secchio con acqua calda e sapone liquido neutro.. Mescolare le due cose fino a formare una schiuma e immergere la tuta con movimenti piccoli ma costanti, strofinando con le dita nelle zone in cui si accumula lo sporco. colletto, polsini e ascelle della giacca, sciacquare l’indumento in acqua fredda, mai in acqua calda. Stendere quindi un asciugamano asciutto su una superficie piana e posizionarvi sopra l’intera tuta, arrotolare lentamente l’asciugamano con i pantaloni e la giacca all’interno e strizzare delicatamente l’acqua dall’asciugamano. Ripetere questo processo un paio di volte e, una volta completamente asciutta, aprire la tuta in un luogo arieggiato per appenderla. Fate attenzione a non farvi illuminare dalla luce diretta del sole e assicuratevi che non ci siano pieghe che possano trasparire, in modo da poterlo indossare al vostro prossimo impegno senza che nessuno sappia che l’avete lavato.