Risparmiare più di 400 euro al mese? Il metodo di 30 giorni te lo farà ottenere

L’aumento dei prezzi è una realtà e ultimamente carica tutto: carburanti, cibo… fino a euriborche dopo oltre sei anni in valori negativi (precisamente da gennaio 2016, anno in cui il mese si chiudeva con lo 0,042%), ha iniziato una salita inarrestabile lo scorso aprile ed è già sopra il 2,7% questo ottobre.

Con questo scenario, il risparmiare diventa un compito molto difficile. C’è chi sceglie togli qualche capricciocome uscire un giorno a pranzo oa cena, e coloro che optano per un maggiore risparmio, ad esempio smettendo di fumare.

Tuttavia, c’è un metodo semplice e facile che può farti risparmiare più di 400 euro. Si tratta di mettere ogni giorno una moneta da un euro in un salvadanaio moltiplicata per il numero del giorno.

Metodo

Cioè il giorno 1 un euro verrà messo nel salvadanaio, il giorno 2 due euro, il giorno 3 tre euro… e così via fino al giorno 30 o 31, quando verranno messi 30 o 31 euro il salvadanaio. .

Con quella cifra si otterrà un minimo di 465 o 496 euro, a seconda che il mese abbia 30 o 31 giorni.

L’idea è di metterlo in contanti e in un salvadanaio, per renderlo più efficace.