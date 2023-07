Risparmia spazio sul tuo terrazzo con questi mobili di Leroy Merlin.

Quando arriva l’estate o semplicemente il bel tempo, sfruttare lo spazio offerto dal nostro terrazzo è un’ottima idea. Uno dei modi migliori per farlo, senza dubbio, è allestire un salotto esterno. Detto questo, vogliamo presentarti un set di mobili per il salotto esterno offerto da Leroy Merlin, che si distingue soprattutto per la sua estrema facilità di conservazione.

A volte è difficile riporre questi mobili se non vengono utilizzati, ma con questo set offerto dalla multinazionale francese del fai da te non avrai quel problema. Di seguito, ti presentiamo le caratteristiche più rilevanti di questi mobili offerti da Leroy Merlin. Dai vita al tuo terrazzo con questo interessante kit!

Il set di mobili pieghevoli per esterno offerto da Leroy Merlin

Questo kit include un tavolo e quattro sedie, quindi ha la capacità di ospitare quattro commensali all’esterno della tua casa. Inoltre, questi mobili di Leroy Merlin sono realizzati in legno di alta qualità: legno di acacia, che è uno dei più resistenti e duraturi. Pertanto, se curi bene questi mobili ideali per un salotto esterno, dureranno molti anni. Se vuoi che questa mobilia esterna di Leroy Merlin duri a lungo, si consiglia di applicarvi un olio specifico per il legno una o due volte l’anno. Con questo basta per mantenerne lo stato ottimale nel tempo.

Un altro attributo degno di nota di questo set di mobili per terrazzo è che sono tutti pieghevoli e molto facili da riporre. Infatti, Leroy Merlin consiglia di piegare le sedie e riporle sotto al tavolo stesso. Il tavolo, tra l’altro, può essere chiuso per occupare molto meno spazio. Come vedi, ti offre molte opzioni per riporli quando non stai usando questi mobili da terrazzo. Infine, se vuoi acquistare questo set di mobili da Leroy Merlin, dovrai pagare 339 euro.

Le misure di questi mobili per terrazzo venduti da Leroy Merlin

Per quanto riguarda il tavolo, misura 120 x 72 x 120 centimetri (larghezza x altezza x profondità), quindi offre lo spazio sufficiente per quattro commensali. Per quanto riguarda le sedie, misurano 51 x 81 x 38 centimetri. Pertanto, non avrai bisogno di tanto spazio sul tuo terrazzo, nel tuo patio o nel tuo giardino per installare questo salotto esterno. In definitiva, se vuoi dare vita al tuo terrazzo, questo set di mobili per esterni di Leroy Merlin è un’ottima scelta.