Risparmia energia grazie a Ikea e al suo nuovo prodotto innovativo

Negli ultimi anni, la bolletta dell’energia elettrica è aumentata notevolmente, creando non poche difficoltà alle famiglie nel risparmiare sui costi energetici e adattarsi agli orari più convenienti. Le soluzioni più economiche, infatti, spesso non coincidono con le abitudini quotidiane delle persone, costringendole a cercare trucchi e soluzioni alternative per ridurre il consumo energetico. Oggi vi presentiamo un prodotto di Ikea che vi aiuterà a risparmiare sulla bolletta della luce, ideale per la vostra casa e per ridurre sia il consumo energetico che i costi economici.

Nel vasto catalogo di Ikea, sono disponibili numerosi prodotti e soluzioni pensati per aiutarvi a risparmiare in casa, sia per quanto riguarda la bolletta della luce, sia quella dell’acqua, e anche per ottimizzare lo spazio a disposizione. Un esempio è il sensore di movimento presentato di seguito.

Il sensore di movimento di Ikea per risparmiare energia nella tua casa

Stiamo parlando del sensore di movimento wireless TRADFRI, un dispositivo intelligente che rileva la presenza delle persone e accende la luce solo quando è necessario, evitando sprechi energetici dovuti a dimenticanze o distrazioni. Il prezzo attuale di questo sensore è di 12,99€, un investimento che ripagherà nel tempo grazie al risparmio che otterrete sulla bolletta dell’energia elettrica.

Come funziona il sensore di movimento di Ikea?

Questo sensore di movimento di Ikea è molto semplice da utilizzare, proprio come qualsiasi altro prodotto di illuminazione intelligente. Accende e spegne le luci automaticamente quando rileva una presenza, consentendo di risparmiare energia e rendendolo ideale per l’uso in zone di passaggio e bagni. Grazie al suo sofisticato sistema, il sensore è in grado di attivare e disattivare automaticamente fino a 10 luci contemporaneamente.

Le luci collegate al sensore possono essere impostate al 30% o al 100% della loro intensità luminosa, permettendo ulteriori risparmi. La luce si spegne automaticamente dopo 3 minuti se non viene più rilevata alcuna presenza, e si può scegliere tra la modalità diurna e notturna. È importante sapere che il sensore non deve essere utilizzato con regolatori di intensità di luce fissi, e non bisogna mescolare diversi tipi di batterie. Nel kit in vendita troverete le batterie necessarie per il funzionamento, che durano circa due anni.

Qual è la portata del sensore di movimento di Ikea?

La portata massima di questo sensore di movimento di Ikea è di 10 metri rispetto alla sorgente luminosa, a condizione che non ci siano ostacoli fisici come pareti a bloccare il rilevamento del movimento. Inoltre, è importante sapere che la portata massima di rilevamento del movimento è di 5 metri con un angolo di 120°.

In conclusione, il sensore di movimento wireless TRADFRI di Ikea è una soluzione intelligente ed efficace per risparmiare energia e ridurre i costi della bolletta elettrica. Facile da installare e da utilizzare, questo dispositivo vi aiuterà a gestire al meglio l’illuminazione della vostra casa, ottimizzando il consumo energetico e garantendo un ambiente confortevole e sicuro.

