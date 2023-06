Rischio massimo: chiesto di non consumare questo prodotto del supermercato che tutti abbiamo in casa.

Il momento della spesa è uno dei momenti più importanti della nostra vita. I prezzi dei prodotti alimentari continuano ad aumentare e dobbiamo essere attenti a confrontare i prodotti e cercare di risparmiare il più possibile. Inoltre, è importante tenere in considerazione qualsiasi allerta alimentare pubblicata, poiché anche se è qualcosa di insolito, a volte alcuni prodotti alimentari possono causare problemi come tracce di alimenti che possono essere dannose o altre sostanze come pesticidi che possono essere pericolosi per la salute. L’ultima allerta sanitaria riguarda proprio questo e le autorità pregano di non consumare questo prodotto e ne chiedono il ritiro dagli scaffali dei supermercati. Qui di seguito vi daremo tutti i dettagli.

Lidl ritira uno dei suoi prodotti a causa della presenza di pesticidi

In questo caso, l’allerta riguardo ad un prodotto che non dovrebbe essere consumato, ci viene da Lidl che, infatti, ha proceduto al ritiro dal mercato di tre confezioni di popcorn salati appartenenti al marchio “Snack Day”.

I popcorn in questione sono: Popcorn salati da 80g. EAN 4056489510567; Popcorn salati da microonde da 3x100g. EAN 20657529 e Popcorn salati da microonde XXL da 6x100g. EAN 20944582. La decisione è stata presa a causa della possibile presenza di sostanze tossiche nel prodotto.

Come ha informato l’azienda in un comunicato, sono stati riscontrati livelli elevati di un composto chimico conosciuto come ‘Clorpirifos’. Questo composto è un pesticida utilizzato principalmente in agricoltura per eliminare le infestazioni e la sua presenza nei prodotti alimentari può essere dannosa per la salute.

Il ritiro dei popcorn è stato effettuato immediatamente e l’azienda, così come il produttore “LIVEN S.A.”, hanno chiesto scusa ai propri clienti per i disagi causati. Inoltre, hanno anche informato che nessun altro prodotto di “Snack Day” è stato colpito dalla presenza di pesticidi.

I clienti che hanno acquistato i popcorn interessati possono restituirli in qualsiasi negozio Lidl e verrà loro rimborsato l’importo completo dell’acquisto. L’azienda ha raccomandato ai consumatori che hanno consumato il prodotto di consultare un medico se sperimentano qualche sintomo di intossicazione.

Nel caso di intossicazione da pesticidi, i sintomi sono: lacrimazione, saliva e malessere generale.

Il ritiro dei popcorn salati di Lidl ci ricorda l’importanza della sicurezza alimentare. Come consumatori, dobbiamo essere attenti a questo tipo di allerte riguardanti i prodotti ritirati dal mercato per motivi di salute, e informarci bene sui rischi associati ai composti chimici utilizzati nell’industria alimentare.

