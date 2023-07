Rinnova radicalmente il tuo terrazzo con questi prodotti di Ikea

Per molti, il negozio di Ikea è sempre la prima scelta quando cerchiamo o abbiamo bisogno di qualcosa per la nostra casa. Che sia per un nuovo ambiente, per decorare la stanza, per dare colore e allegria in estate, o semplicemente per mettere qualcosa di moderno in salotto, la catena svedese rimane la preferenza ideale per arredare la nostra casa. E per quanto riguarda le zone esterne, come terrazze o giardini, anche in questo caso.

Perché così come sappiamo che il nostro salotto ha bisogno a volte di un nuovo stile, con Ikea lo vediamo anche attraverso spazi come la terrazza, un luogo idilliaco dove trascorrere il nostro tempo all’aria aperta e con tutti i comfort. Questo si può fare in vari modi, ma se lo facciamo con idee così presenti come l’ombrellone sospeso Hogon, ti assicuriamo che avrai una zona esterna con molto charme e personalità.

L’ombrellone sospeso Hogon di Ikea per un’esterno rinnovato

E infatti da Ikea possiamo rendere la vita con tutto il gusto del mondo, ma anche con oggetti davvero fantastici che possono salvarci l’estate. Questa occasione è una di queste, poiché si apprezza appieno attraverso prodotti come l’ombrellone elegante che Ikea ci propone ora per dare un nuovo look al luogo. Come si vede nell’immagine, si tratta di un ombrellone sospeso, il modello Hogon, che sarà perfetto da posizionare accanto al tavolo.

Lo stesso fa parte della collezione estiva che la casa di Ikea ha deciso di presentarci per questo momento, e in particolare per i giorni in cui il caldo e il sole prendono un po’ più il sopravvento sul nostro giardino o terrazza. In colore bianco per ottenere una migliore sintonia con il legno, ci permette di goderci una giornata di sole all’ombra senza che il palo rovini la vista o ostacoli il passaggio. Costa 100 euro e il suo tessuto è in poliestere.

La sedia di stile rustico Norrmanso per un giardino moderno di Ikea

Insieme e in combinazione con l’ombrellone elegante e sospeso di cui abbiamo parlato, ti aiutiamo ad arredare questa parte della casa con altri tipi di mobili da giardino, come la seguente sedia di stile rustico, chiamata Norrmanso, che ci è piaciuta particolarmente per il suo bel design e la sua struttura che renderà anche la tua vita all’aria aperta migliore e più piacevole. In legno, ha un prezzo a partire da Ikea di 50 euro cadauna.

Come tali, queste sedie hanno una forma leggera ma robusta che delizierà la tua zona. Con esse possiamo sederci comodamente mentre mangiamo in buona compagnia. Sono fatte di acciaio, con la seduta di resistente legno, e si abbinano al tavolo della stessa serie, Norrmanso, che è disponibile anche nel catalogo del negozio giallo. Facili da riporre, questo tipo di sedie possono essere impilate in gruppi di tre.

Il tappeto beige per esterni Virklund di Ikea

In un altro ordine di idee, e anche come una soluzione molto buona per affrontare una terrazza o un giardino bello, elegante e con un gusto diverso, da Ikea ci siamo imbattuti anche in un bel tappeto per esterni, il modello Virklund, che è completamente versatile. Questo perché possiamo posizionarlo all’esterno, ma se vogliamo possiamo anche incorporarlo per abbellire il salotto o la sala da pranzo interna. Ha un prezzo di 50 euro.

Si tratta di un pezzo che ci è piaciuto molto, soprattutto perché creerà un ambiente moderno e attraente, mentre migliora l’estetica di qualsiasi parte della casa. Con strisce classiche che si adattano bene ovunque, è stata progettata per essere utilizzata in entrambi i sensi. Ciò significa che, quando vogliamo cambiare il “look”, possiamo girarlo e utilizzare il motivo dall’altro lato. Le sue dimensioni sono di 160 x 230 cm.

La panca da giardino Sjalland Ikea creerà il tuo spazio ideale all’aperto

E per finire, una panca da giardino. No, non deve essere necessariamente per un giardino ampio o per una zona con grandi spazi, ma può essere perfetta se abbiamo una terrazza di dimensioni medie in cui può essere posizionata insieme alle sedie di legno viste in precedenza e a qualsiasi tavolo che si abbia. Parliamo, in questo caso, della panca da giardino, il Sjalland, che ha un design fantastico per modernizzare il tuo spazio.

Un mobile per esterni che saprai apprezzare per la sua struttura robusta e resistente. Leggero e che non richiede alcuna manutenzione, in quanto realizzato in alluminio, un materiale che non si ossida. D’altra parte, come descritto da Ikea, questa panca include anche cuscini per una maggiore comodità e diverse combinazioni, quindi sarà molto facile creare lo spazio ideale all’aperto. Ha un prezzo in negozio di 110 euro.