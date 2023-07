Rinnova la tua cucina senza spendere troppo denaro, è possibile recandoti da Ikea!

La tua cucina è probabilmente una stanza che apprezzi particolarmente. Infatti, probabilmente passi molte ore a preparare i tuoi pasti. Pertanto, questa area della casa deve essere il più funzionale possibile, il che non è sempre il caso. Se questa situazione ti è familiare, c’è un modo semplice per rimediare. Ti spieghiamo qui come rinnovare la tua cucina senza spendere troppi soldi con mobili da Ikea.

Creare un’isola centrale con mobili da Ikea

L’isola centrale è un elemento molto apprezzato nelle cucine, ma installarne una può essere costoso se ti rivolgi a un negozio di arredamento tradizionale. Recandoti presso l’azienda svedese, puoi ottenerne una senza spendere una fortuna e allo stesso tempo mostrare più originalità.

Il principio dell’Ikea Hacking

Conosci questo concetto? Negli ultimi anni, è diventato sempre più popolare. Si tratta semplicemente di procurarsi un mobile proposto dall’azienda svedese e utilizzarlo in modo diverso. Infatti, Ikea offre mobili che possono adattarsi facilmente a diverse situazioni.

Ciò presenta molti vantaggi. A poco prezzo, puoi ottenere, ad esempio, un’isola centrale con mobili originariamente destinati ad un’altra funzione. Questo ti permette di risparmiare denaro e allo stesso tempo sviluppare la tua creatività.

Mobili da trasformare e assemblare

Per creare la tua isola centrale, puoi procurarti, tra le altre cose, una libreria della serie Billy. In vendita a partire da 49,99 euro, sono disponibili in numerose varianti. Puoi tranquillamente posizionare una libreria come questa al centro della tua cucina per creare la tua isola. Questo tocco di originalità sarà di ottimo gusto.

I mobili per riporre della serie Kallax, venduti a partire da 44,99 euro, possono anche essere utilizzati in questo modo. Si presentano sotto forma di una scaffalatura con scomparti. Per ottenere una grande isola, è del tutto possibile assemblarne due o tre.

Ottenere mobili per riporre senza spendere troppi soldi

Spesso abbiamo bisogno di molte cose da riporre in cucina:

Posate

Piatti

Contenitori

Bottiglie

Può essere difficile trovare spazio per sistemarle. Inoltre, gli armadietti possono essere costosi. Fortunatamente, Ikea ha sempre la soluzione. Se opti per una libreria Billy come isola centrale, puoi utilizzare gli spazi normalmente destinati ai libri. Infatti, possono tranquillamente contenere piatti o bicchieri.

Se vuoi rendere la tua cucina ancora più originale, utilizza le doghe di legno Sultan Lade per uno scopo diverso. Con meno di venti euro, puoi procurartene e appenderle a una parete della cucina. Otterrai così delle mensole in cui potrai appendere, ad esempio, pentole.

Quanto ai mobili Kallax, hai pensato di aggiungere delle ruote? Il risultato ottenuto ti permetterà di avere un mobile per riporre facilmente spostabile.