Rinnova la tua casa con la piccola e affascinante camera da letto di Ikea

Una nuova camera da letto è un’ottima idea per mantenere una casa aggiornata, un angolo bello, personale e molto intimo. Possiamo farlo con una varietà di campioni, in diversi colori, arredamenti, stili e con diverse fasi adatte a ognuno di noi. Al giorno d’oggi, questo viene visto da molte prospettive, ma poche sono così buone e suggestive come quelle che possiamo trovare nei negozi come Ikea.

È vero che ce ne sono con idee molto diverse tra loro, ma questa volta crediamo che la catena di Ikea abbia colpito nel segno, soprattutto perché si può vedere ora attraverso una nuova collezione molto ben disposta per ognuno di noi. Anche se è pensata soprattutto per gli ambienti più raffinati e di tipo moderno, è vero che avremo qualcosa per tutti i gusti. Ad esempio, la sua struttura del letto. Ma c’è di più.

La struttura del letto Kleppstad di Ikea per rinnovare il tuo ambiente

Come tale, ciò che vedremo nelle righe seguenti (e che ci è piaciuto molto, bisogna dirlo), è una nuova camera da letto con stile e un design più che perfetto per rinnovare il tuo spazio, non solo per dormire, ma anche. E infatti, una camera da letto moderna e minimalista come quella che si vede da Ikea è una in cui tutto è stato scelto con cura e consapevolezza, con dichiarazioni di stile ovunque. Allo stesso tempo, nonostante le sue dimensioni ridotte, è uno spazio pratico e ben organizzato in cui puoi dormire e ricaricarti.

Senza ulteriori preamboli, stiamo parlando di una splendida struttura del letto, il modello Kleppstad che ha un aspetto molto interessante per creare una zona molto piacevole. Di colore bianco, è realizzato con un materiale di legno incollato, con il suo pannello del letto completamente imbottito, quindi puoi mettere il letto al centro della stanza. Viene fornito con una rete a doghe e una trave centrale incluse, e costa 200 euro.

La cabina armadio con ante scorrevoli Kleppstad di Ikea

Per completare ciò che potrebbe essere la nostra piccola camera da letto, come stiamo vedendo dallo stesso negozio di Ikea, abbiamo scoperto un’opportunità tanto valida quanto questa bella cabina armadio, anche della serie Kleppstad, che si realizza nel migliore dei modi grazie al suo grande spazio e capacità, ma anche perché offre una silhouette senza pari per modernizzare e stilizzare questi spazi. Costa 160 euro.

Inoltre, con un aspetto molto bello, quello che vediamo è un armadio con ante scorrevoli, molto semplice e pratico, che offre tutte le funzioni di base. Quindi, se ti manca spazio per riporre gli oggetti, puoi aggiungere un altro armadio della stessa serie. Inoltre, sono le ante scorrevoli che permettono di avere più spazio disponibile per posizionarlo ovunque. Viene fornito anche con una barra appendiabiti e uno spazio inferiore.

La cassettiera a quattro cassetti Vihals di Ikea

Come abbiamo riconosciuto, ora potremo avere un elegante armadio che si abbina al letto e al copripiumino che domina la stanza. Le sue antine scorrevoli non sporgono quando sono aperte, il che è perfetto in una piccola camera da letto come questa. Grazie alle scatole trasparenti sovrastanti, le tue scarpe possono essere stilose anche quando non le indossi. Ma per completare il tutto, andiamo alla seguente cassettiera, il modello Vihals.

Questo è un tipo di mobile che fa parte di una serie con soluzioni di stoccaggio che permettono di abbinare le stanze della tua casa. Questa comoda include anche la nuova funzione di sicurezza di ancoraggio e sblocco che riduce il rischio di ribaltamento. Realizzata in legno, ha quattro cassetti, un sistema di sicurezza che consente di aprire tutti i cassetti contemporaneamente se necessario. Costa 140 euro.

Tieni a portata di mano le tue scarpe con la scatola originale Skuffen trasparente di Ikea

All’interno del negozio di Ikea abbiamo soluzioni per tutti, e per abbinare e completare la nostra piccola camera da letto, possiamo anche equipaggiarci con altri elementi di base molto pratici e considerati per riporre i nostri oggetti. Qui, le tue scarpe con la loro splendida scatola per calzature venduta con il nome di Skuffen all’interno della catena svedese. Molto originale ed elegante, ha un prezzo in negozio di 20 euro.

Di grande aspetto e spazio in tutti i sensi, ci riferiamo a una scatola per scarpe di grande stile, che ha anche il vantaggio di essere trasparente. Perfetta se vuoi mantenere le tue sneakers intatte, oltre ad esporle, questa scatola impila diverse scatole l’una sull’altra per avere le tue scarpe preferite sempre a vista. Meglio ancora, oltre ad essere trasparente, si apre frontalmente, consentendoti di accedere facilmente alle scarpe.