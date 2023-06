Rinnova la tua casa con colori vivaci e unici questa primavera con Ikea

Il cambio di stagione è un buon momento per dare un tocco alla decorazione, dove i colori e le stampe vegetali (ottimi per dare un’idea di freschezza all’ambiente) acquistano grande importanza. È proprio questo che troviamo direttamente nei negozi specializzati come quello svedese di Ikea, dove la catena ci presenta ora una proposta più che interessante per dare colore e migliorare l’aspetto della nostra casa in modo facile.

In questo senso, il colore è un’arma efficace nel design e nell’arredamento della nostra casa, e Ikea lo sa perfettamente. Ecco perché, per questa occasione, come vediamo, abbiamo a disposizione un tocco di personalità per il nostro spazio, che rifletterà anche la gioia per un buon umore. Per questo motivo, abbiamo optato per la scelta dell’eccellente vaso Vanligen da posizionare in diverse zone della casa (con vari colori tra cui scegliere).

Ikea veste la tua casa con i vasi colorati Vanligen

È quindi vero che in negozi come Ikea possiamo trovare un prodotto ideale come il vaso che conosceremo in queste righe, che sarà perfetto per inaugurare questa stagione dell’anno. Con esso potrai trasformare il tuo angolo in un piccolo oasi urbana (scegliendo anche piante e fiori per il tuo spazio). La cosa migliore di tutto è che tutto questo si tradurrà in uno stile definito e un bel design per la nostra casa.

Vaso verde per la casa Ikea Vanligen

Stiamo parlando di un accessorio che fa parte del gruppo dell’arredamento d’interni, che è un mondo in cui una volta che te ne innamori, è molto difficile non voler rinnovare la casa ogni tanto. Perché no; cambiare lo stile della tua casa non è male, ma poiché sappiamo che non è sempre così facile, ora puoi introdurre con grande attenzione il vaso Ikea Vanligen di colore verde, con una struttura robusta e resistente. Ha un prezzo in negozio di 9 euro.

Questo vaso di Ikea ha un’estetica romantica e moderna

Come vediamo, si evidenzia attraverso una struttura bella e piena di fascino che si adatta perfettamente a ogni spazio in cui decidiamo di posizionarlo. È ideale per fiori a gambo corto, ma sarà altrettanto spettacolare se preferiamo sceglierne altri. Infatti, se preferiamo non mettere alcun fiore, sarà comunque un successo grazie al suo colore verde tenue e ai suoi dettagli a coste.

Con un aspetto sorprendente, queste righe saranno sufficienti per renderlo un pezzo che vale la pena da solo. E infatti, questo vaso Ikea Vanligen, che è stato realizzato in vetro, ci permetterà di osservare l’effetto che si ottiene quando la luce naturale attraversa il vetro colorato, apportando armonia e una buona presenza. Con una forma arrotondata e ovale, nessuna stanza in casa potrà resistere al suo design elegante, romantico e fluido.

Puoi anche giocare con il colore degli asciugamani e dei tappeti Vagsjon Ikea in bagno

Ma questo tipo di vasi in vetro non è l’unico modo in cui possiamo completare e dare colore alla casa, né tanto meno. Anzi, da quando Ikea è nata, non ha smesso di avere successo portando mobili e decorazioni anche nelle case meno abbienti. Ed è proprio per questo che ora arriva da noi a partire dai prodotti di base di cui tutti abbiamo bisogno, sia per noi stessi che per i nostri ospiti. Si tratta di asciugamani e tappeti colorati Vagsjon.

Tappeti e asciugamani per il bagno Ikea Vangsjon

Ci concentriamo direttamente sulla decorazione e l’equipaggiamento del bagno, dove possiamo giocare con il colore degli asciugamani e dei tappeti per il bagno. Noi lo abbiamo fatto puntando su tonalità vivaci per le pezzi chiamate Vagson. In particolare, questa è una collezione di tessuti in vari colori come il verde che vedi nell’immagine. Molto adatti per un ambiente piacevole e quasi naturale, il loro prezzo è di 7 e 12 euro.