Rinnova la tua casa con colori vibranti e unici questa primavera con Ikea.

Il cambio di stagione è un buon momento per dare una svolta alla decorazione, in cui i colori e le stampe vegetali (ottimi per una nuova idea all’ambiente) acquistano un grande protagonismo. È proprio ciò che troviamo direttamente nei negozi specializzati come quello della svedese Ikea, in cui la catena ci presenta ora una carta vincente più che interessante per dare colore e migliorare la presenza della nostra casa in modo facile.

In questo, il colore è un’arma efficace nel design e nella decorazione della nostra casa, e Ikea lo sa perfettamente. È così che, per questa occasione, come vediamo, lo abbiamo a partire da un campione di personalità del luogo, al tempo che rifletterà la gioia per un buono stato d’animo. Per questa ragione abbiamo optato per l’opzione di scegliere il fantastico vaso Vanligen per posizionare in diverse zone della casa (con vari colori a scelta).

Ikea veste la tua casa con il vaso Vanligen colorato

È quindi così che, come diciamo, nei negozi come quello di Ikea sapremo trovare un prodotto ideale come il vaso che conosceremo in queste righe, e che servirà perfettamente per inaugurare questa stagione dell’anno. Con esso potrai convertire il tuo angolo in un piccolo oasi urbano (scegliendo anche le piante e i fiori per il tuo spazio). Il meglio di tutto è che tutto ciò si pronuncerà aportando uno stile definito e un design carino alla nostra casa.

Parliamo di un accessorio che rientra dentro al gruppo di decorazione d’interni, il quale è un mondo in cui una volta che ti innamori di esso è molto difficile non voler rinnovare la casa ogni poco tempo. Perché no; non è male cambiare lo stile della tua casa, ma come sappiamo che non sempre è così facile, ora puoi introdurre di grande attenzione il vaso Ikea Vanligen in colore verde di grande struttura e resistenza. Ha un prezzo in negozio di 9 euro.

Questo vaso di Ikea ha un’estetica romantica e moderna

Come vediamo, si fa vedere attraverso una struttura bella e piena di fascino di cui servirà molto bene per riflettere un tocco vistoso a ogni spazio in cui avremo a ben posizionarlo. La stessa è ideale per fiori con stelo corto, anche se rimarrà altrettanto spettacolare se preferiamo scegliere altre. Infatti, se preferiamo non mettere nessun fiore, sarà comunque un successo per il suo colore verde tenue e il suo finissaggio incanalato di dettagli.

Di grande aspetto, queste righe saranno sufficienti per convertirlo in un pezzo che merita la pena per sé stesso. E questo vaso Vanligen Ikea, che è stato fabbricato in materiale di vetro. Con esso potremo osservare l’effetto che si ottiene quando la luce naturale attraversa il vetro di colore, aportando armonia e buona presenza. Di forma tra rotondeggiante e ovale, non ci sarà stanza in casa che si resista al suo design elegante, romantico e fluido.

Puoi anche giocare con il colore degli asciugamani e tappeti Vagsjon Ikea in bagno

Ma questo tipo di vasi di vetro non è l’unica forma con cui possiamo completare e sommare colore alla casa, né tanto meno. Anzi; dal momento che quella di Ikea nascesse, non ha smesso di trionfare portando i mobili e la decorazione persino nelle case meno abbienti. È quindi così che ora ci arriva a partire da basici che tutti abbiamo bisogno, sia per noi che per i nostri ospiti. Sono i suoi asciugamani e tappeti di colori.

Ci concentriamo direttamente alla decorazione e dotazione del bagno, dove possiamo così giocare con il colore degli asciugamani e tappeti di bagno. Noi lo abbiamo fatto dirigendoci alla scommessa sui toni vivaci delle pezzi che portano per nome Vagson. In concreto questa è una collezione di tessili in colori variati come il verde che vedi nell’immagine. Molto ben visti per un ambiente gradevole e quasi naturale, il loro prezzo è di 7 e 12 euro.