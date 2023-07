Rinnova il tuo terrazzo con stile grazie a questi 4 utili di Ikea

A volte, il cambiamento è nelle piccole cose. E per la nostra casa, anche. Non è necessario sovraccaricare l’ambiente del nostro salotto, camera da letto, terrazza o giardino per renderlo migliore o più bello, tantomeno. In altre parole, aggiungere più cose al tuo spazio non lo renderà più attraente. Basta solo organizzarlo nel modo più ordinato possibile e, se possibile, in armonia con il resto dell’area. Ed è per questo che ci siamo avvicinati a Ikea.

Perché Ikea non è solo un negozio in cui andare per arredare la nostra casa dall’interno, ma è molto di più. E la migliore prova di tutto ciò è data da mobili così importanti come quelli per la terrazza, che ora si presentano in modo fantastico per creare una trasformazione sorprendente, unica e, cosa ancora migliore, molto personale. Ad esempio, la loro sedia da esterno con braccioli.

La sedia da esterno Segeron Ikea con braccioli per un’esterno bello

Vestire e allestire la nostra zona relax è bello, ma dobbiamo sempre farlo con cura e, cosa più importante, con criterio. Non serve a nulla mettere un tavolo centrale, ad esempio, se il tuo esterno non lo può sostenere. E non parliamo solo delle dimensioni, anche di ciò che può essere il tocco moderno che desideri aggiungere a un luogo dall’aspetto più vintage o classico. In questo caso, un buon modo per realizzarlo è con questa sedia.

Ecco quindi, come vedremo nei prossimi paragrafi, che Ikea fa di tutto per mettere tutto al suo posto in perfetta armonia, ecco perché troviamo pezzi così ben considerati come la sedia chiamata Segeron, resistente e facile da curare. Molto flessibile, è stata progettata appositamente per la vita all’aperto, ed è quindi molto armoniosa. È realizzata in acciaio con tessuto in corda intrecciata a mano. Ha un prezzo di 90 euro in negozio.

Il vaso Ragkorn Ikea color beige con molto stile

In un altro aspetto, che è importante avere mobili da terrazza e giardino come sedie, poltrone, divani o tavoli, è importante allestire questo tipo di ambienti con accessori come i vasi, che saranno molto utili per progettare il tuo patio o terrazza con elementi decorativi. Funzionale, resistente e molto comodo, stiamo parlando del vaso della serie Ragkorn, che costa appena 40 euro.

Si tratta quindi di un vaso molto originale e stiloso che Ikea presenta per dare un tocco originale all’ambiente. Di colore beige, questo darà un cambiamento alla tua casa senza dover spendere una fortuna per mettere nuovi vasi. Puoi scegliere un tema, come una stagione dell’anno, o ravvivare l’ambiente con una nota di colore, tra le altre cose. Adatto per l’uso sia interno che esterno, ha le dimensioni di 39 x 37 x 35 cm.

Il parasole Samso di design di Ikea

In una posizione molto buona in questa lista, e anche molto interessante per questo tipo di prodotti per l’esterno della nostra casa da Ikea, il gigante svedese ci offre un altro tipo di elementi indispensabili come i prodotti per il sole, in questo caso, i parasoli. Qui abbiamo con grande attenzione il parasole del modello Samso, che ci piace particolarmente perché ha un design che si abbina a tutto.

Come si può vedere nell’immagine, è un ombrellone molto stile e personalità, soprattutto perché si adatta a luoghi arredati con colori chiari o più scuri, se del caso. Così, questo Samso offre un tessuto per una protezione eccellente dai raggi UV con un fattore di protezione 25+. Inclinabile e regolabile, con esso saremo protetti dal sole per tutta la giornata. Può essere acquistato da Ikea per 30 euro.

Aggiungi un tocco romantico al tuo giardino con lo scaffale in acciaio Lacko di Ikea

Da parte sua, e essendo uno dei protagonisti di Ikea per il nostro spazio esterno e che tanto ci è piaciuto per questo, scopriamo ciò che potrebbe essere il pezzo definitivo per aggiungere un tocco in più al tuo spazio, persino romantico, potremmo dire. Stiamo parlando dello scaffale da giardino conosciuto con il nome di Lacko, che sarà uno dei migliori modi per arredare la casa con tutto il fascino che cerchiamo.

Appartenente alla serie e collezione omonima, questo scaffale in vendita da Ikea attira l’attenzione perché ispirato ai mobili tradizionali in ferro battuto, aggiungendo un design distintivo al tuo spazio esterno. Le sue parti non richiedono alcuna cura, quindi hai più tempo per goderti il tuo spazio con tutti i comfort. Viene fornito con un totale di quattro ripiani e misura 61×160 cm. Ha un prezzo di 70 euro in negozio.