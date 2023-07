Rinnova il tuo salotto con questa splendida lampada di H&M Home

L’estate è un ottimo momento per dare una nuova aria alla tua casa. In realtà, ogni momento dell’anno lo è, ma questo inizio della stagione estiva, che di solito arriva con i saldi, è il preferito da molti per cambiare la decorazione della propria casa. E questo non sempre comporta modificare o acquistare nuovi mobili o tessuti. A volte, la chiave è dotarsi di un complemento che renda lo spazio diverso.

Ad esempio, una lampada. Si sa che la luce naturale è molto importante in una casa, ma quella artificiale non è da meno, specialmente negli spazi come il soggiorno, che insieme alla cucina solitamente è il punto di incontro dei diversi membri delle famiglie. Per questo, se cerchi un cambiamento in questa stanza, un buon inizio è dotarsi di una lampada su cui abbiamo messo gli occhi su H&M Home, che ha tutto il necessario per avere successo, incluso un prezzo scontato.

La lampada da terra con base in marmo di H&M Home che rinnova il tuo soggiorno

Questa lampada di H&M Home non solo ha un design elegante e discreto, ma essendo una lampada da terra a cui puoi applicare diverse sfere proietterà anche la luce che desideri per illuminare bene la tua casa e creare l’atmosfera sia per il tuo momento di lettura che per la visione di un film o il dopocena di una cena a casa con amici. Un’elegante lampada da terra in metallo con base in marmo che non include la lampadina e richiede un portalampada E27 con un massimo di 40 W.

Questa bella lampada, il cui design si adatta perfettamente a praticamente tutti gli stili decorativi, pesa circa 12,5 chilogrammi e ha le seguenti misure: 31 cm (altezza della base) x 14 cm (larghezza della base), con un’altezza totale di 136 cm. Per quanto riguarda il cavo, è lungo 160 cm. Il suo prezzo ha uno sconto del 33% e attualmente puoi portarla a casa per 99,99 euro. Da H&M Home fanno notare che, essendo il marmo un materiale naturale, il colore e l’aspetto possono variare da un prodotto all’altro.

Diversi tipi di sfere per ottenere l’effetto desiderato nel tuo soggiorno

Realizzata in grès e ferro nei toni nero e grigio, questa lampada è ciò che cercavi. Ha un design di tendenza che non passa mai di moda e, inoltre, non avendo una sfera inclusa puoi metterne una completamente a tuo piacimento. Da H&M Home ci sono diversi modelli, alcuni dei quali scontati, come ad esempio una grande sfera rotonda in carta di riso che proietta una luce calda e morbida nella tua casa creando un’atmosfera accogliente. Di colore beige, può essere usata anche come lampada a soffitto.

Ha una struttura in acciaio, misura 22 cm di altezza x 42 cm di diametro e il suo prezzo è passato da 19,99 a 12,99 euro. Sarebbe anche molto bello abbinare questa lampada al paralume Mía. Della nuova collezione, è realizzato in tessuto bouclé con superficie testurizzata. Il paralume è semplice ed elegante ed è dotato di un gancio di fissaggio che si aggancia alla lampadina. È di colore bianco sporco, costa 44,99 euro e ha un diametro di 20 cm (esiste anche da 17 cm).

Se cerchi qualcosa di più scuro, tra le diverse opzioni di H&M Home c’è anche un paralume di tessuto nero o bianco con riga nera che puoi usare anche come lampada a soffitto, anche se non include i cavi per appenderla. Questo paralume include un’apertura per un portalampada E27 e misura 19 cm di altezza e 36 cm di diametro. Sia questi modelli che molti altri offerti dall’azienda svedese si adatteranno benissimo alla tua lampada da terra con base in marmo.