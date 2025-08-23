Rinnova il tuo guardaroba senza svuotare il portafoglio: 5 pezzi imperdibili della nuova collezione Primark!

Dopo due settimane di caldo torrido, molti di noi stanno già attendendo con impazienza l’arrivo dell’autunno. Ma la transizione non significa solo cambiamenti climatici; è tempo anche di rinnovare il guardaroba! E quale modo migliore di farlo se non esplorando le nuove collezioni che Primark ha da offrire? La catena irlandese ha appena lanciato una linea che sta già attirando l’attenzione.

Questa collezione unisce nostalgia, capi essenziali e riferimenti alla cultura pop, mantenendo sempre un occhio attento ai prezzi accessibili. Troverai t-shirt ispirate a film iconici e jeans a gamba larga, perfetti per restare alla moda. Non mancano neanche modelli comodi per il tempo libero, accessori pratici e capi più eleganti che possono diventare dei must-have nel tuo armadio. Scopriamo insieme questa nuova collezione di Primark che promette di stupire!

Collezione Primark: le novità più chiacchierate

Tra i pezzi più attesi, spicca la t-shirt grafica dedicata a La Novia Cadáver di Tim Burton, disponibile a 12 euro, ideale per gli appassionati del famoso regista. Non possiamo dimenticare il pigiama ispirato a Pesadilla antes de Navidad, venduto a 24 euro, che unisce comodità e un tocco originale per le festività. Perfetta per Halloween e Natale!

Inoltre, Primark sta abbracciando un autunno spaventoso con t-shirt e felpe dedicate a personaggi di film horror. Tra i più ricercati, la felpa con colletto a giro di Pennywise, a 20 euro, perfetta per uno stile urbano e alternativo. Se preferisci un look più rilassato, il camicione grafico di Buffy (14 euro) offre comodità e un tocco nostalgico.

Ma non ci sono solo capi casual. La giacca di jeans con effetto consumato (20 euro) e i jeans a gamba larga (22 euro) rappresentano la versatilità della collezione, adatta a ogni occasione e facile da abbinare. Questi sono capi da avere sempre nel proprio guardaroba.

Accessori che fanno la differenza

Primark sa bene che è l’accessorio a fare la differenza. Quest’anno, la collezione include pezzi unici come il berretto e lo zaino di Pesadilla antes de Navidad (7 e 19 euro rispettivamente), must-have per gli appassionati della Disney. Ci sono anche custodie per smartphone e portafogli a tema (10 e 5 euro), perfetti per chi cerca originalità senza spendere troppo.

Per chi preferisce un look più sobrio, ci sono opzioni come il fermaglio per capelli a onda astratta (4,50 euro), la diadema con pipistrello di Halloween (5 euro) e altre diademi ispirate a fiori o streghe. A completare l’offerta, ci sono i minibags shopper a 10 euro e la borsa pieghevole Disney, perfetta per weekend fuori porta.

I classici intramontabili

Nonostante i disegni audaci rubino la scena, Primark non dimentica i basici. La nuova collezione include la camicia corta arricciata (15 euro), perfetta da abbinare a pantaloni a vita alta, e la camicia classica in satin, disponibile in quattro colori (15 euro), un capo semplice ma elegante.

Non mancano neanche opzioni per casa, come le pantofole morbide (da 6 euro), i pigiami in pile (13 euro) e i shorts a costine con stelle (9 euro), ideali per i giorni in cui la comodità è fondamentale. La trench coat lunga (40 euro) è un altro articolo da non perdere per chi cerca un soprabito versatile e conveniente.

Tutte le altre novità

Oltre a questi pezzi, la collezione presenta una vasta gamma di opzioni per ogni gusto:

Pack di 3 calzini di Pesadilla antes de Navidad (4,50 €).

Borsa pieghevole di Pesadilla antes de Navidad (3,50 €).

Camiseta raglán di Pesadilla antes de Navidad (13 €).

Pack di 3 tanga a costine Miami (6 €).

Stivaletti con lacci (22 €).

Leggings in ecopelle (12 €).

Vestito corto a quadretti vichy (10 €).

Pigiama corto di Phineas e Ferb (13 €).

Pigiama di Lizzie McGuire (13 €).

Cárdigan corto con colletto tondo (14 €).

Pantaloni jogging dritti (16 €).

Cárdigan a rombi Argyle (26 €).

Jeans a vita media Colleen Atwood X Wednesday (22 €).

Borsa shopper effetto coccodrillo (17 €).

Pantaloni chinos a taglio conico (16 €).

Pigiama boyfriend stampato (17 €).

Pantaloni a campana in modal (17 €).

T-shirt sportiva corta con mezza zip (16 €).

In totale, più di 300 novità già disponibili nei negozi, spaziando da lingerie a capi per esterno. Una collezione pensata per sorprendere, che mescola tendenze attuali, nostalgia e capi classici, senza dimenticare l’obiettivo di Primark di offrire moda di qualità a prezzi accessibili.