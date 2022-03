Ring articola una gamma di prodotti per la sicurezza domestica

il produttore di prodotti di sicurezza intelligenti per Casa, Squillareopta per la configurazione di una gamma di dispositivi predisposti per fornire protezione e tranquillità a casa, che lavorano insieme potenziare le capacità individuale. come riportato Dave Ward, amministratore delegato di Ring Europe e International: “Negli ultimi anni, l’azienda si è evoluta per creare una linea completa di prodotti di sicurezza a prezzi accessibili, creando una sorta di ‘anello di sicurezza’ intorno alle case. L’utente può vedere chi è alla porta da qualsiasi luogo con Ring Video Doorbells; aggiungi sicurezza all’interno o all’esterno con le telecamere di sicurezza ad anello; o integrare la flessibilità fallo da solo con suoneria di allarme. Tieni presente che è possibile collegare tutti i dispositivi insieme nella nostra applicazione gratuita. Ad esempio, quando la sveglia suona, puoi scegliere di riattivare automaticamente tutte le telecamere per iniziare a catturare video, anche se non rilevano il movimento”.

Notizia

All’inizio dell’anno l’azienda ha presentato una serie di nuove apparecchiature e accessori: “Il nostro sensore di rottura vetri per Ring Alarm è in grado di rilevare il rumore di porte o finestre in vetro che si rompono a una distanza fino a 7,6 metri per un ulteriore livello di sicurezza. sicurezza. Stiamo anche lanciando il nuovo supporto Pan-Tilt, che è un supporto per videocamera motorizzato che consente alla Stick Up Cam di ruotare e inclinarsi per consentirti di vedere di più cosa sta succedendo a casa”, afferma Ward.

Prodotti e opzioni facili

La sicurezza domestica è diventata una sfida sia per la prima che per la seconda casa. Un’informazione interessante in questo momento è che oltre all’ampliamento della gamma e alle possibilità di controllo personalizzato, Ring segnala di aver Sistemi di installazione semplificatiche li ha resi dispositivi popolari per coloro che desiderano un monitoraggio domestico senza problemi e, in definitiva, la possibilità di acquistare servizi cloud.

Connettività e interazione

Secondo fonti aziendali, uno dei valori dei suoi prodotti è la connettività, cioè possono legame tra loro ampliare le possibilità del controllo domestico e lavorare in coordinamento per esso, senza la necessità di ricorrere a professionisti per l’installazione. L’utente può farlo da solo.

Un’altra caratteristica degna di nota è che ti permettono di controllare la casa dal distanza, non solo per evitare intrusioni indesiderate, ma anche per interagire con le persone che arrivano alla porta, grazie ad esempio ai videocitofoni, o per sapere chi c’è nei dintorni mentre ci incontriamo al lavoro. Per chi ha un animale domestico, con le telecamere sarà in grado di controllare quanto bene (o quanto male) si comporta, sapere se è calmo e persino parlargli.

Flessibilità e servizi

Grazie al loro design, le telecamere, i videocitofoni e gli allarmi si adattano a diversi tipi di abitazioni. Non richiedono un abbonamento obbligatorio ad alcun servizio: lavoreranno installandoli nelle zone della casa da monitorare.

Tra le nuove proposte di sicurezza c’è la Kit di sicurezza antifurto da 5 pezzi (2a generazione), una formula per chi desidera avere la propria casa protetta, soprattutto se viaggia molto o trascorre molte ore fuori casa. Il sistema invierà notifiche in tempo reale alla tua app ogni volta che viene rilevato un movimento dai suoi sensori. Si tratta di un kit che, come è stato dimostrato nei test effettuati, è facile da installare e utilizzare, è personalizzabile per adattarsi alle esigenze della famiglia.

Include: stazione base, tastiera, sensore di contatto, rilevatore di movimento e range extender.

fotocamera collegata

Al kit citato, si consiglia di aggiungere la Stick Up Cam Elite che può essere collegata alla router con l’adattatore Power over Ethernet incluso, che consente di dimenticare le zone morte del Wi-Fi o la ricarica della batteria. Può essere posizionato su una superficie piana per essere spostato quando necessario o appeso al muro per una posizione permanente.

È una soluzione flessibile per la massima tranquillità quando sei via e anche quando sei a casa.

Il prezzo della fotocamera è di circa 190 euro.

Tecnologie applicate

Secondo Dave Ward, Ring ha aperto la strada alla tecnologia radar “che ci ha permesso di creare due nuove funzionalità: 3D Motion Detection e Panoramic View. Queste caratteristiche stanno innovando il rilevamento del movimento fornendo un contesto aggiuntivo su quando e dove si verifica il movimento, oltre a visualizzare una mappa aerea di qualsiasi movimento sulla proprietà. Il rilevamento del movimento 3D, in particolare, aiuta a ridurre completamente gli avvisi di disturbo prevenendo false notifiche. Entrambe queste funzionalità sono un naturale passo successivo nella sicurezza domestica perché più informazioni hai, più velocemente puoi agire. I nostri Smart Alert ti consentono di personalizzare il rilevamento utilizzando le migliori tecnologie come la visione artificiale. Gli avvisi di eventi personalizzati consentono alla telecamera di distinguere tra due stati dell’oggetto, come la porta di un garage aperta o chiusa, e ti avviseranno quando viene rilevata una modifica.

Servizi cloud

Tutti gli eventi acquisiti dal dispositivo vengono registrati e archiviati nel cloud per un massimo di 30 giorni con un piano di abbonamento opzionale. Senza un piano, l’utente potrà ricevere notifiche in tempo reale quando viene rilevato un movimento e potrà controllare la “Live View” dei dispositivi dall’app, ma non avrà accesso alle registrazioni video. Secondo Ward.

applicazione dedicata

Un’applicazione mobile consente di ricevere smartphone o notifiche in tempo reale del tablet quando qualcuno entra in una stanza, apre una finestra o disattiva la sveglia.

Da esso puoi cambiare le modalità di allarme, sincronizzare i dispositivi Ring con il app e controllarli da un pannello.