Rinfresca il tuo estate con questa incredibile piscina smontabile di Lidl

Lidl è uno dei nostri negozi preferiti, non solo per la sezione alimentare, ma anche per il suo bazar online dove vende centinaia di articoli per la casa e, in questo momento in cui l’estate con le sue alte temperature è alle porte, il giardino. E tutti questi articoli, ripetiamo, tutti, hanno un rapporto qualità-prezzo imbattibile.

Se hai un giardino in casa, abbastanza grande, ma non hai soldi o spazio sufficiente per costruire una piscina interrata, ma hai bisogno di qualcosa in cui tu e la tua famiglia possiate fare il bagno per godervi l’estate e sfuggire un po’ al caldo, allora questa piscina smontabile scontata di Lidl è tutto ciò di cui avete bisogno a casa.

Piscina smontabile scontata di Lidl

L’estate è sinonimo di divertimento e relax all’aria aperta, e quale modo migliore per sfruttarla al massimo se non con una piscina smontabile nel tuo stesso giardino. Se stai cercando un’opzione accessibile e pratica per goderti l’acqua nel comfort della tua casa, una piscina smontabile è la scelta perfetta. Davvero, avere una piscina smontabile nel giardino di casa ha molti vantaggi.

Avere una piscina smontabile nel giardino è un’ottima opzione per godersi l’estate e rinfrescarsi senza uscire di casa. La sua economicità, facilità di installazione, versatilità, bassa manutenzione e portabilità la rendono un’alternativa pratica e conveniente per tutta la famiglia. Quindi non aspettare oltre, preparati a immergerti nel divertimento e a creare ricordi indimenticabili insieme a una piscina smontabile nel tuo giardino!

Ecco come è la piscina smontabile scontata di Lidl

Una piscina smontabile è una struttura portatile che può essere installata e smontata facilmente nel tuo giardino. Queste piscine sono realizzate con materiali resistenti e durevoli, come plastica o acciaio, e sono progettate per offrire un’esperienza rinfrescante senza la necessità di una costruzione permanente sulla tua proprietà.

Questa piscina smontabile scontata di Lidl, in particolare, è il modello Bestway® Piscina Steel Pro, una piscina ad alta capacità d’acqua (90%, 6473 litri) con rivestimento DuraPlus™ a 3 strati per garantirti una piscina con una superficie resistente alle lacerazioni e ai fori. Inoltre, è di grandi dimensioni con misure Ø 366 x 84 cm.

Altri dettagli sulla piscina smontabile economica di Lidl

Vale anche la pena sottolineare che questa piscina smontabile scontata di Lidl è molto facile da montare, smontare, riporre e trasportare. Inoltre, è dotata di una valvola di scarico con adattatore per poter collegare il tubo da giardino per svuotare la piscina e utilizzare quest’acqua per annaffiare il giardino.

Infine, questa piscina smontabile economica in vendita da Lidl può essere collegata a un sistema di filtraggio (Ø 32 mm), ha una fascia in PVC per una maggiore stabilità delle pareti laterali e nel suo pacchetto include anche una pompa per il filtro (220-240 V), una copertura, un dispenser ChemConnect, uno skimmer e un termometro. Questa piscina smontabile di Lidl aveva un prezzo di 249,95 euro, ma il prezzo attuale è di 179,99 euro.