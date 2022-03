Rimbalzo moderato su Wall Street con focus su obbligazioni, Cina e Ucraina

Wall Street chiuso questo lunedì con un moderato rimbalzo (Dow Jones: +0,27%; S&P 500: +0,71%; Nasdaq: +1,31%) tenendo d’occhio diversi fattori. La redditività di Obbligazione statunitense di 10 anni ha toccato il 2,5%massimi degli ultimi due anni e mezzo, vista la previsione di a ulteriore stretta monetaria negli USA dal Riserva Federale (Fed) per ridurre l’inflazione.

Inoltre, il il prezzo del petrolio scende bruscamente dopo cosa Cina hanno annunciato a Shanghai blocco parziale per far fronte a un focolaio di Covid-19. La politica di “tolleranza zero” del governo comunista fa sì che i mercati prevedano a minore domanda di greggioe allo stesso tempo, maggiori tensioni per la filiera globale.

Un altro fattore che continua a preoccupare gli investitori è la guerra in Ucraina, “con i suoi effetti devastanti sia in termini di prezzi di molte materie prime energetiche, minerali e alimentaricome, dunque, nella crescita economica mondiale, soprattutto nell’Unione Europea (Ue),” spiegano gli esperti di Link Securities.

Puoi consultare qui la trasmissione speciale in diretta di ‘Bolsamanía’ sulla guerra.

Da parte loro, gli strateghi di Hermes federato affermare che “facciamo fatica a ignorare lo spettro della recessioneche continua a crescere, ma finora sembra che i mercati azionari non condividano le nostre preoccupazioni”.

“I mercati dovranno continuare a fare i conti con un’elevata incertezzal’aumento dei prezzi delle materie prime e rischi di stagflazione che incombono sull’economia mondiale, in particolare su quella europea”, afferma Silvia Dall’Angelo, economista senior dell’azienda.

Tuttavia, nonostante questo ‘muro di preoccupazioni’ affrontano i mercati azionari mondiali, i principali indici si sono notevolmente ripresi dai minimi di inizio marzo.

È il caso di S&P 500. Il principale indicatore mondiale ha segnato il massimo storico il 4 gennaio 4.818 punti; e crollato a 4.114 punti a fine febbraio. Durante il mese di marzo è sceso a 4.157 numeri interi l’8 marzo, ma da allora ha recuperato verticalmente ai livelli attuali, sopra 4.500 punti.

E anche se accumula ancora un calo vicino al 5% dal suo massimo storico, dall’analisi tecnica il suo aspetto è notevolmente migliorato nelle ultime settimane.

ECONOMIA E ALTRI MERCATI

A livello economico, il dato più rilevante della settimana sarà il Rapporto sull’occupazione per venerdì prossimo negli Stati Uniti. Il consenso anticipa la creazione di 475.000 posti di lavoro a marzoe uno Aumento del 5,5% anno su anno del salario medio per ora lavorata.

sebbene il Dati sull’inflazione PCE di febbraio, in uscita giovedì, potrebbe spostare ulteriormente i mercati. La previsione è che l’indicatore di prezzo seguito dalla Fed salirà 6,7% in tasso interannuale; e che il PCE core avanza al 5,5%.

Il Presidente degli Stati Uniti, invece, Joe Bidenha svelato proprio questo lunedì a nuova tassa minima rivolta ai miliardari come parte del suo budget per il 2023. Il piano del presidente Biden stabilisce un’aliquota fiscale minima del 20% per tutte le famiglie americane con oltre 100 milioni di dollari, afferma il documento. La maggior parte delle nuove entrate raccolte dalla tassa proverranno dai miliardari. Questo piano prevede anche un aumento dell’imposta sulle società dal 21% al 28%.

A livello aziendale, le azioni di Tesla Sono balzati all’8% dopo aver appreso che la società chiederà ai suoi azionisti di approvare un aumento di capitale all’assemblea annuale per consentire il pagamento di un dividendo in azioni.

In altri mercati, il barile Texas occidentale è crollato del 9,32% ($ 103,28) e il barile di Greggio Brent è sceso del 9,25% ($ 109,49).

Inoltre, il Euro è avanzato dello 0,03% ($ 1,0984), mentre il oncia d’oro ha fruttato l’1,83% ($ 1,8371).

Infine, il bitcoin è salito del 6,77% ($ 47.906); e la redditività di Obbligazione statunitense di 10 anni è sceso al 2,459%.