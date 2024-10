Rilevate sostanze pericolose in varie salse di pomodoro: una di queste è venduta da Lidl in Italia

Sei uno di quelli che non possono fare a meno della salsa di pomodoro nei tuoi pasti? Recenti analisi hanno rilevato la presenza di sostanze pericolose in molte marche di salse di pomodoro, e, incredibilmente, una di queste è in vendita nei supermercati Lidl.

Quali sostanze pericolose si trovano nelle salse di pomodoro?

Una rivista svizzera no-profit di nome K-Tipp ha condotto un’indagine su 14 diverse etichette di salse di pomodoro disponibili nei supermercati.

Secondo quanto riportato da Proson.gr, i risultati degli studi sono fonte di grande preoccupazione. La ricerca ha rivelato che molti prodotti di salse di pomodoro contengono sostanze preoccupanti che mettono a rischio la salute dei consumatori.

In particolare, sono state rilevate sostanze come pesticidi, piombo, micotossine e clorati in molti dei prodotti esaminati. Sebbene alcune etichette si distinguano per il loro elevato contenuto di licopene (un potente antiossidante che protegge l’organismo da malattie cardiovascolari e rafforza il sistema immunitario) e per l’assenza di prodotti chimici pericolosi, altre contengono metalli pesanti, pesticidi e tossine.

Nei prodotti analizzati sono stati trovati pesticidi come insetticidi e fungicidi che possono danneggiare la salute e l’ambiente, in particolare gli organismi acquatici. Questi sono stati riscontrati in diversi prodotti, uno dei quali è commercializzato da Lidl. Si tratta dei pomodori Baresa. Altri prodotti interessati sono Longobardi (Migros), M-Budget e Coop Prix Garantie.

I prodotti con alti livelli di piombo

Sono stati inoltre rilevati alti livelli di piombo in alcuni prodotti come Longobardi (Migros), M-Budget e Migros Bio. Questa sostanza può accumularsi nelle ossa per decenni e causare gravi problemi di salute. Inoltre, nei pomodori di Migros Bio, Longobardi e M-Budget sono state trovate tre tossine del genere Alternaria prodotte da funghi. Queste tossine sono pericolose per il consumatore in quanto rimangono attive anche dopo una cottura prolungata.

Il caso dei pomodori pelati di Mutti

Infine, i pomodori pelati di Mutti erano gli unici che contenevano clorati, nocivi in quanto possono interferire con l’assorbimento di iodio nel corpo e danneggiare i globuli rossi.

La salsa di pomodoro di Lidl con queste sostanze

Secondo questa indagine condotta dalla rivista K-Tipp, c’è un prodotto che è in vendita nei supermercati Lidl. Si tratta del pomodoro tritato Baresa. Dal 7 al 13 ottobre sarà scontato del 20% e il suo prezzo sarà di 0,55 € per unità. Attualmente, il suo prezzo è di 0,69 €.

In questa analisi delle salse di pomodoro sono stati rilevati pesticidi come insetticidi e fungicidi in questo specifico prodotto di questa catena di supermercati tedesca.