Rilassati in spiaggia con questa sdraio-asciugamano di Ikea

Non andiamo solo in spiaggia per fare il bagno, ma anche per passare un piacevole momento prendendo il sole, bevendo bibite e chiacchierando con gli amici… Pertanto, portare solo gli asciugamani non è sufficiente: bisogna portare anche lettini, sedie pieghevoli, ecc. Detto questo, Ikea vende un modello di lettino molto speciale che assomiglia molto a un asciugamano, quindi è un prodotto 2 in 1.

Se non vuoi acquistare un asciugamano e un lettino separatamente, questo articolo venduto dalla compagnia di mobili svedese è un’ottima opzione. Se continui a leggere, troverai un’analisi completa di questo articolo così estivo che è in vendita da Ikea. Siamo sicuri che ti piacerà.

STRANDÖN: un lettino-asciugamano che viene venduto da Ikea

Uno degli aspetti che vogliamo sottolineare di questo particolare lettino disponibile da Ikea è il suo comfort, poiché è riempito con fibre molto morbide. Inoltre, ti sarà molto facile aprirlo per sdraiarti, anche se non hai mai usato un prodotto del genere. Potrai passare molto tempo rilassandoti al sole grazie al comfort che offre, quindi, se ti piace prendere il sole, ti piacerà molto. Inoltre, se vuoi riporre questo lettino-asciugamano di Ikea, sarà anche molto facile da piegare. Quando è piegato, occupa poco spazio, quindi puoi metterlo in qualsiasi armadio in cui hai un minimo spazio.

Un dettaglio molto interessante che sottolineiamo anche di questo modello di Ikea è che, sulla parte posteriore, ha una grande borsa di stoffa con cerniere per riporre le tue cose mentre ti godi il sole. Per quanto riguarda l’estetica, il colore e la stampa del tessuto trasmettono un’atmosfera molto estiva e allegra, qualcosa che senza dubbio è un vantaggio. Per concludere, se questo lettino speciale di Ikea ti ha convinto, dovrai pagare 29,99 euro per averlo. Non ci sembra un prezzo troppo caro, soprattutto per ciò che offre.

Questo lettino-asciugamano di Ikea è molto facile da trasportare

In primo luogo, si tratta di un prodotto resistente e compatto, ma allo stesso tempo molto leggero. Per questo motivo, non ti costerà praticamente nulla sollevare questo particolare lettino di Ikea. In secondo luogo, ha un manico e due fasce elastiche che ti permettono di trasportarlo comodamente ovunque tu voglia. Inoltre, queste fasce ti serviranno anche per tenere in posizione l’asciugamano e gli occhiali, anche se c’è molto vento. Per tutte queste ragioni, è un articolo molto consigliato per l’estate.