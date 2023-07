Rilassarsi è obbligatorio e Lidl te lo rende più facile: in promozione la sdraio più comoda per i tuoi pisolini

La estate è il momento ideale per godersi il sole, la spiaggia, la piscina e, soprattutto, una meritata vacanza. Ma è anche il momento di rilassarsi e staccare dallo stress e dalle preoccupazioni quotidiane. E per farlo, niente di meglio di un buon pisolino su una comoda e resistente sdraio. Quindi, nel caso tu abbia un giardino o una terrazza e stia cercando tra le migliori sdraio per questa estate, hai la soluzione perfetta da Lidl che inoltre, ha scontato la sdraio più comoda per i tuoi pisolini. Non puoi lasciartela sfuggire!

Lidl sconta la sdraio più comoda

Nel caso tu stia cercando la sdraio perfetta per rilassarti e che inoltre garantisca i migliori pisolini estivi, non perdere l’offerta che Lidl ha sul suo negozio online. Si tratta della sdraio con schienale regolabile di Keter, un marchio leader nell’arredamento esterno. Questa sdraio ha un design elegante e moderno, con una finitura in rattan sintetico che le conferisce un tocco naturale e sofisticato.

La sdraio di Keter ha uno schienale reclinabile in quattro posizioni, in modo da poterla adattare ai tuoi gusti e comfort. Inoltre, è molto leggera quindi è facile da spostare o trasportare. Realizzata in polipropilene, è una sdraio che si distingue per la sua durata, ma inoltre tale materiale la rende molto facile da pulire e resistente alle intemperie. Inoltre, è un prodotto stella nel negozio online di Lidl e i clienti che l’hanno già acquistata le danno in media 4,5 stelle su 5.

Con una dimensione di 195 x 22 x 5 cm e uno spessore del cuscino di 5 cm, e con la possibilità di scegliere i cuscini nel colore antracite o marrone, la cosa migliore di questa sdraio è il prezzo, dato che il modello di Keter è stato ora scontato sul sito web di Lidl, passando da 199,99 euro a soli 159,99 euro. Uno sconto del 20% che ti permette di risparmiare 20 euro e portarti a casa una sdraio di qualità a un prezzo imbattibile.

Cosa stai aspettando? Non pensarci più e approfitta di questa opportunità unica. Entra ora nel sito web di Lidl e acquista la sdraio del marchio Keter prima che terminino le scorte. E preparati a goderti dei pisolini rilassanti e piacevoli nel tuo giardino, terrazza o balcone. Perché rilassarsi è obbligatorio in estate e Lidl te lo rende davvero facile.

4/5 - (5 votes)