Rihanna è ovunque: il suo ultimo lancio di Savage X Fenty ti sarà molto utile.

Chi ha detto che la maternità non è compatibile con sentirsi bella? Rihanna ha molto chiaro che “è ancora possibile essere sexy durante l’allevamento dei figli”. Per questo motivo, la cantante ha sfruttato la sua enorme influenza sociale e il suo stretto legame con il mondo della moda attraverso la sua linea Savage x Fenty per lanciare una collezione di lingerie fatta da e per le mamme. “La nuova collezione capsule per la maternità cerca di offrire fiducia e comfort alle mamme in ogni fase della loro vita”, spiega Rihanna.

La nuova collezione di reggiseni da allattamento di Rihanna

Questa capsule di capi progettati dalla stessa Rihanna presenta tre reggiseni diversi: il Savage X Cotton Maternity Bralette, il Floral Lace Maternity Bralette e il Savage Not Sorry Maternity Bralette. Tutti sono disponibili dalla taglia XXS alla 4X e i prezzi variano da 35 a 60 dollari. Inoltre, include una maglietta oversize con il seguente testo: “Make More Babies” (qualcosa come “fai più figli”).

I design sono ispirati ad alcuni dei pezzi di lingerie più venduti del marchio, che si fondono con l’idea di vestire le neo mamme o le donne in gravidanza. Per questo motivo, tutti i capi presentano una chiusura regolabile sul retro, una cinghia con una serie di bottoni per facilitare l’allattamento e spalline regolabili sul davanti del reggiseno.

Con questa collezione, Rihanna ha dimostrato che il suo corpo di donna incinta è motivo di orgoglio e per niente un ostacolo nel continuare a essere un’icona di stile.

Mamma per la seconda volta

Questa settimana, l’artista è diventata mamma per la seconda volta. Ha dato alla luce il suo secondo bambino insieme al suo compagno, A$AP Rocky, e, secondo i media americani, sta riposando nella sua villa di Los Angeles per recuperare dopo il parto della piccola, il cui nome non è ancora stato rivelato.

Rihanna ha annunciato di essere incinta del suo secondo figlio in grande stile. Lo ha fatto salendo su una piattaforma ad alcuni metri di altezza durante la sua esibizione dell’halftime show del Super Bowl lo scorso febbraio.

Dal quel momento, tutta la sua gravidanza è stata molto mediatica. L’artista ha mostrato il suo ventre in tutte le apparizioni pubbliche: dagli Oscar fino all’ultima campagna di lingerie per Fenty.

