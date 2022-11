Riempite la vostra tavola di colore con gli articoli più chic di H&M !

La decorazione della tavola è molto importante, il modo in cui si “veste” la tavola, soprattutto quando si hanno ospiti e si organizza un pranzo, una cena o un evento a casa. Oggi vi mostriamo un articolo super chic da H&M Home H&M Home è la sezione casa di H&M, che ha iniziato con un paio di articoli ed è gradualmente diventata un’area molto importante all’interno del negozio svedese, dove è possibile trovare un’ampia varietà di articoli per la casa che possono essere utilizzati per sfruttare al meglio questo periodo dell’anno e sorprendere i vostri ospiti.H&M Home è la sezione casa di H&M, che ha iniziato con un paio di articoli ed è gradualmente diventata un’area molto importante all’interno del negozio svedese, dove è possibile trovare un’ampia varietà di articoli per la casa che possono essere utilizzati per sfruttare al meglio questo periodo dell’anno e sorprendere i vostri ospiti. daranno un tocco molto speciale alla vostra decorazione.e di sfruttare al meglio le loro funzionalità. Specializzato in moda e accessori, il suo ingresso nel settore della casa è stato indubbiamente un successo ed è un’opzione da tenere in considerazione quando si cerca qualcosa per la propria abitazione.

La tovaglia di H&M Home di cui ti innamorerai

Questo è il Tovaglia di cotoneUna bellissima tovaglia, perfetta per la stagione estiva, che può essere facilmente abbinata a tovagliette e tovaglioli per aggiungere un tocco personale alla tavola e riempirla di design, colore e stile. Il prezzo di questa tovaglia è di soli 19,99€, un investimento che varrà la pena fare perché ciò che vi offre è molto più prezioso.

Questo tovaglia di H&M Home è disponibile in tre colori (rosa corallo, grigio scuro, bianco), con il rosa corallo che è chiaramente il più adatto all’estate per il suo colore appariscente, anche se in realtà tutti e tre sono perfetti per qualsiasi periodo dell’anno, in quanto possono essere combinati in mille modi diversi e dare un tocco molto particolare in ogni stagione per adattarlo ad essa. Tessuto 100% cotoneha un peso di 900 g con almeno il 20% di cotone riciclato nel tessuto esterno. Per mantenerlo sempre nelle migliori condizioni è importante seguire le raccomandazioni del produttore:

Pulire con un panno dopo ogni utilizzo per rimuovere i residui di cibo.

Lavare in lavatrice a una temperatura massima di 60°C .

. Non utilizzare candeggina o altri agenti sbiancanti.

Possibilità di lavaggio a secco .

. Se l’asciugatura è a tamburo, deve avvenire a temperatura media.

Stirare ad alta temperatura.

Se volete una tovaglia colorata per rallegrare i vostri pranzi e le vostre cene estive, questa tovaglia di H&M Home vi farà sicuramente innamorare. È molto semplice, ma ideale.