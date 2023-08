Riduci semplicemente le tue bollette elettriche con questo prodotto Ikea.

Per non spendere più così tanto nelle varie bollette, Ikea ha trovato una soluzione che può essere utile alle persone. Infatti, questo è ora considerato un prodotto rivoluzionario per asciugare i vestiti senza consumare energia. Che tu viva da solo o con la tua famiglia, questo prodotto potrebbe interessarti. L’inverno è noto per non avere molto sole e un nuovo asciugatrice potrebbe essere utile in alcune famiglie. Per capire meglio questo nuovo prodotto proposto da Ikea, ti invitiamo a scoprire di seguito questa novità che ti permetterà di ridurre la tua bolletta mensile dell’elettricità.

Come ogni anno, Ikea ci sorprende per il periodo delle festività

Con lo scopo di trascorrere le festività e il periodo invernale in condizioni normali, Ikea propone ogni anno nuovi prodotti che possono aiutarti a risparmiare energia in modo duraturo. Infatti, in questo periodo di forte inflazione, molte famiglie in Francia faticano a pagare le bollette dell’elettricità. Anche se il governo ha deciso di istituire aiuti finanziari, Ikea propone anche prodotti per aiutare i francesi a consumare meno.

Allo stesso modo, Ikea ti permette di fare i tuoi acquisti tranquillamente senza nemmeno doverti spostare da casa tua. Infatti, per non spendere ancora di più nel carburante della tua auto o in un biglietto di trasporto pubblico, puoi optare per la consegna a domicilio.

Per le persone che non hanno ancora fatto i loro vari regali di Natale, puoi trovare cose belle e molte idee abbastanza originali a prezzi convenienti. Infatti, è possibile trovare molteplici prodotti a meno di 10 euro per i regali di Natale. Inoltre, la consegna è abbastanza veloce e avviene con veicoli che inquinano meno il nostro pianeta. Ad esempio, ora a Parigi la consegna avviene con barche che attraversano la Senna e successivamente sono trasportate con auto elettriche.

Senza aspettare oltre, dirigiti nel tuo negozio Ikea più vicino o sul sito web, per gli ultimi acquisti natalizi e per trovare oggetti che ti permetteranno di risparmiare.

Per asciugare i tuoi vestiti, Ikea ti propone un comodo stendino

Per fare il massimo risparmio energetico, la marca svedese Ikea ti propone un prodotto per asciugare i tuoi abiti. Infatti, con l’obiettivo di utilizzare meno un’asciugatrice programmabile, Ikea offre nel suo vasto catalogo uno stendino. Quest’ultimo dispone di diversi piani per poter appendere molti vestiti contemporaneamente. Con questo stendino, hai abbastanza spazio per asciugare i vestiti in una stanza a tua scelta, all’interno della tua casa o anche sul tuo balcone.

Con quattro livelli, lo stendino può contenere anche capi di abbigliamento abbastanza lunghi. Infatti, puoi appendere vestiti, pantaloni, camicie e intimo. Questo è molto comodo, perché se stendi bene, non dovrai poi utilizzare un ferro da stiro. Con questo prodotto, puoi quindi risparmiare sulla tua bolletta dell’elettricità.

Il prezzo di questo stendino è di 60 euro, che ovviamente è molto accessibile. Inoltre, ricorda che è abbastanza grande per mettere diversi vestiti. Tutte le persone che hanno acquistato questo prodotto sono soddisfatte e non si pentono del loro acquisto. Per le famiglie numerose, si consiglia di prenderne due per poter stendere tutto il loro bucato. Inoltre, lo stendino non ingombra e può essere riposto rapidamente in una stanza della tua casa.

Come riuscire a risparmiare energia a casa per non avere bollette molto alte?

Con l’inflazione e l’aumento del prezzo dell’energia, è ora essenziale fare alcuni gesti per non avere bollette troppo pesanti. Per fare ciò, ti consigliamo di spegnere tutti i tuoi diversi dispositivi la sera prima di dormire e abbassare la temperatura della tua stufa a legna o a pellet.

Inoltre, privilegia l’uso delle lampade a LED (che puoi trovare anche da IKEA) nella tua casa e rifai l’isolamento se questo è mal isolato. Allo stesso modo, ricorda di spegnere contemporaneamente le tue prolunghe elettriche la sera, perché anche se i dispositivi sono spenti, la corrente passa attraverso di esse.