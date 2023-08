Riduci il tempo dedicato alla pulizia delle superfici della tua casa con questo prodotto del marchio Lidl.

Quando si tratta di mantenere la nostra casa pulita e ben tenuta, la pulizia delle superfici è spesso un compito noioso e che richiede molto tempo. Fortunatamente, il marchio Lidl ha lanciato un prodotto innovativo che cambierà le cose. Il pulitore rimovibile di Lidl è un dispositivo versatile che ti permetterà di pulire tutte le tue superfici rapidamente. Con la sua produzione di vapore ultra-rapida, i numerosi accessori e il suo prezzo accessibile, questo prodotto diventerà presto un must-have per tutte le famiglie che desiderano mantenere la loro casa impeccabile.

Potenza e versatilità del pulitore

Il pulitore a vapore di Lidl ha una potenza di 1.500 W, offrendo così prestazioni senza pari per una pulizia efficiente di tutte le superfici della casa. Grazie alla sua funzione rimovibile, può essere utilizzato come dispositivo portatile, consentendoti di raggiungere i punti difficili da raggiungere come gli angoli dei mobili o le superfici in alto. La sua versatilità lo rende uno strumento ideale per pulire non solo i pavimenti, ma anche finestre, tappeti, sanitari e molto altro.

Il pulitore di Lidl produce vapore in soli 30 secondi, consentendoti di iniziare la pulizia immediatamente.

Puoi regolare continuamente l’intensità del vapore in base alle tue esigenze, garantendo una pulizia efficiente e adatta a ogni superficie.

Facilità d’uso e accessori pratici

Il pulitore di Lidl è progettato per rendere la pulizia delle superfici il più semplice e veloce possibile. Con la sua produzione di vapore in soli 30 secondi, puoi iniziare a pulire immediatamente senza perdere tempo.

Facilità d’uso e manovrabilità pratica

Semplifica la tua routine quotidiana con il mop a vapore di Lidl.

Il pulitore a vapore di Lidl è facile da usare, offrendo un’esperienza di pulizia senza problemi. È anche leggero e maneggevole, facilitando il suo utilizzo nelle diverse stanze della tua casa.

Inoltre, l’intensità del vapore è regolabile continuamente, consentendoti di adattare la potenza di pulizia a ogni superficie. Il cavo di alimentazione lungo circa 6 metri offre una grande libertà di movimento, consentendoti di pulire grandi superfici senza dover cambiare presa elettrica.

Possiamo anche apprezzarne la facilità di riporre. Questo pulitore è infatti relativamente piccolo e compatto, quindi sarà facile riporlo in un armadio.

Accessori inclusi per tutte le esigenze di pulizia

Il pulitore a vapore di Lidl viene fornito con numerosi accessori pratici come spazzole, prolunghe e punte specifiche, che ti consentono di pulire efficacemente diversi tipi di superfici e raggiungere le zone difficili da raggiungere.

Affidabilità e garanzia

Lidl è noto per offrire prodotti di qualità a prezzi accessibili, e questo pulitore non fa eccezione. Al prezzo di soli 49,99 euro, offre una soluzione di pulizia accessibile ed efficiente per tutte le famiglie.

Inoltre, ha una garanzia di tre anni, garantendo una certa tranquillità per la sua durata e affidabilità nel lungo termine.

Grazie alla sua resistenza IPX4, puoi essere sicuro che resistere all’acqua schizza e che sia progettato per durare.